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Ferdi Tayfur'un yeğenleri miras yüzünden birbirine düştü! 40 Mevlidi ortalığı karıştırdı: Kemiklerini sızlattınız

Merhum Ferdi Tayfur, 40 gün önce hayata gözlerini kapadı. Dün 40 mevlidi vardı. Ancak 3 milyar TL’lik miras yüzünden birbirine düşen yeğenler ve çocuklar, 4 ayrı yerde mevlid yaptı. Sosyal medyada tepki yağdı:Kemiklerini sızlattınız!

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Ferdi Tayfur’un yeğenleri miras yüzünden birbirine düştü! 40 Mevlidi ortalığı karıştırdı: Kemiklerini sızlattınız

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    Arabeskin babası Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayata gözlerini kapadı. 3 milyar TL'lik mirası ile herkesi şaşırttı. 3 çocuğu ve yeğenlerine miras bıraktı. Ancak kızı Tuğçe ile büyük oğlu Tayfur'a hiçbir şey vermediği ortaya çıktı. Merhum sanatçının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, mirasın yeniden pay edilmesi için dava açtı. Miras kavgası ünlü sanatçının 40 mevlidine de yansıdı.

    BUGÜN KONUŞMAYALIM!
    Sanatçının ailesi ve yeğenleri tarafından 4 ayrı camide mevlid yapıldı. Kızı Tuğçe Tayfur Eyüp Sultan Camii'nde, yeğeni Şirin Gözalıcı ve akrabaları Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlid okuttu. Tuğçe Tayfur, mevlid çıkışı, miras sorularını yanıtsız bıraktı. "Bugün bunu konuşmayalım. Lütfen! Bugün sadece dua edelim" dedi. Adana ve Marmaris'te de akrabaları sanatçının 40'ı için mevlid okutup yemek dağıttı.

    MİRAS SORUSUNA YANIT YOK
    Ferdi Tayfur, şarkılarının tüm telif haklarını aynı zamanda menajeri olan yeğeni Şirin Gözalıcı'ya bıraktı. Gözalıcı, mirasa itiraz eden Tuğçe ile tartıştı. Dayısı için ayrı bir mevlid veren Gözalıcı, çıkışta şu ifadeleri kullandı:

    Ailesi olarak duamızı yaptık. Hayranları da yalnız bırakmadı. Çok teşekkürler gelen için... Dualarınızı esirgemeyin. Aynı zamanda Eyüpsultan'da da okunuyor, ne güzel yani her yerde okunması. Ne kadar güzel bir insanmış ki İstanbul'da iki yerde de mevlit olmuş. Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin, miras kavgasıyla ilgili sorulara sessiz kaldı.

    Merhum Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe ile kavga etmişti. Soyadını kullanmaması için dava açmıştı. Bu arada sanatçının son nefesinde bile kızını affetmediği iddia edilmişti.

    Ferdi Tayfurun 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcıdan açıklama geldi!Ferdi Tayfurun 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcıdan açıklama geldi!
    Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı'dan açıklama geldi!
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