Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

Arabesk müziğinin sevilen ismi 'Baba' lakaplı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Acı haberiyle milyonları yasa boğan merhum sanatçının vefatının üzerinden 40 gün geçti. Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu.
Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da iki ayrı noktada mevlit okutuldu.
İSTANBUL'DA İKİ FARKLI MEVLİT
Ferdi Tayfur'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.
TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA
2. Sayfa'nın haberine göre; mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili "Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok" dedi.
Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur "Bugün sadece dua" diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.
Necla Nazır da mevlit sonrası "Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.
"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN BABA"
Tuğçe Tayfur, mevlit sonrasında da bir paylaşım yaptı ve "Bugün 40'ıncı gün. Babamı dualarla andık. Bu yağmura rağmen çocuklarıyla yanımızda olan, yaşlısı, genci, tüm sevenlerine ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yattığın yer incitmesin, nurlarda yat baba" ifadelerini kullandı.
"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"
Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutan yeğeni Şirin Gözalıcı ise "Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin" dedi.
Usta ismin çocukları tarafından düzenlenen mevlit programına da değinen Gözalıcı, "Ne güzel, her yerde dualarla anılıyor. Ne kadar değerli bir insanmış ki iki farklı yerde mevlit okutulmuş" ifadelerini kullandı.
ŞİRİN GÖZALICI'YA MİRAS SORUSU!
Şirin Gözalıcı'ya bir muhabir "Mirasını da size bıraktı" deyince Gözalıcı soruları cevaplamadı ve ters bakışları ile yanıt vermedi. Gözalıcı'nın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.