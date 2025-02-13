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Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı'dan açıklama geldi!

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Vefatının üzerinden 40 gün geçen Ferdi Tayfur için dün dört farklı noktada mevlit okutuldu. Tayfur, sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul'da iki farklı yerde, Adana ve Marmaris'te anıldı. Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır, mevlit sonrası konuşmakta zorlanırken yeğeni Şirin Gözalıcı'ya 'miras' soruldu.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:01
Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

Arabesk müziğinin sevilen ismi 'Baba' lakaplı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

Acı haberiyle milyonları yasa boğan merhum sanatçının vefatının üzerinden 40 gün geçti. Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da iki ayrı noktada mevlit okutuldu.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

İSTANBUL'DA İKİ FARKLI MEVLİT

Ferdi Tayfur'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA

2. Sayfa'nın haberine göre; mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili "Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok" dedi.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur "Bugün sadece dua" diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

Necla Nazır da mevlit sonrası "Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN BABA"

Tuğçe Tayfur, mevlit sonrasında da bir paylaşım yaptı ve "Bugün 40'ıncı gün. Babamı dualarla andık. Bu yağmura rağmen çocuklarıyla yanımızda olan, yaşlısı, genci, tüm sevenlerine ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yattığın yer incitmesin, nurlarda yat baba" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutan yeğeni Şirin Gözalıcı ise "Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin" dedi.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

Usta ismin çocukları tarafından düzenlenen mevlit programına da değinen Gözalıcı, "Ne güzel, her yerde dualarla anılıyor. Ne kadar değerli bir insanmış ki iki farklı yerde mevlit okutulmuş" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

ŞİRİN GÖZALICI'YA MİRAS SORUSU!

Şirin Gözalıcı'ya bir muhabir "Mirasını da size bıraktı" deyince Gözalıcı soruları cevaplamadı ve ters bakışları ile yanıt vermedi. Gözalıcı'nın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.