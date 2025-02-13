Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur ve Şirin Gözalıcı’dan açıklama geldi!

Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur "Bugün sadece dua" diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.

Necla Nazır da mevlit sonrası "Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN BABA" Tuğçe Tayfur, mevlit sonrasında da bir paylaşım yaptı ve "Bugün 40'ıncı gün. Babamı dualarla andık. Bu yağmura rağmen çocuklarıyla yanımızda olan, yaşlısı, genci, tüm sevenlerine ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yattığın yer incitmesin, nurlarda yat baba" ifadelerini kullandı.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN" Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutan yeğeni Şirin Gözalıcı ise "Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin" dedi.