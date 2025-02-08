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Bağcılar'da polise saldıran şüpheli tutuklandı! İfadesinde nefret kustu: "Sinir oluyorum polislere"

İstanbul Bağcılar'da, 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Verdiği ifadede suçunu itiraf eden Hayrullah B. polislere nefret kustu. Şüphelinin bıçağı da bir iş yerinden çaldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 15:31 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 15:33
Bağcılar’da polise saldıran şüpheli tutuklandı! İfadesinde nefret kustu: Sinir oluyorum polislere

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bağcılar'da, 2 polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

    Bağcılar'da polise bıçakla saldırı!

    Ekip otosundaki 2 polis memuruna saldırarak bıçakla yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hayrullah B'nin (26), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

    Bağcılar'da polise saldırı (DHA)Bağcılar'da polise saldırı (DHA)

    Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

    Bağcılar'da polise saldıran şüpheli yakalandı. (DHA)Bağcılar'da polise saldıran şüpheli yakalandı. (DHA)

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: POLİSLERE SİNİR OLUYORUM

    Ekol TV'de yer alan habere göre, verdiği ifadede polise nefret kusan şüpheli Hayrullah B. "Ben yaptım. İsteyerek bu olayı gerçekleştirdim. Sinir oluyorum polislere. Bıçağı bir iş yerinden aldım." diyerek suçunu itiraf etti.

    Bağcılar'da polise saldıran şüpheli yakalandı. (DHA)Bağcılar'da polise saldıran şüpheli yakalandı. (DHA)

    Bıçağı aldığı esnaf ise ifadesinde şunları söyledi:

    "İş yerine girdi, bıçak satın almak istedi. Parası yoktu. Zorla almak istedi. Polisi arayacağımı söyledim. Aramana gerek yok ben zaten polise söylerim"

    DHA'da yer alan haberde ise şüphelinin ifadesinde, "Polislere saldırmaya o anda karar verdim. Düşmanlarım olduğu için bıçak taşıyorum" dediği öğrenildi.

    Bağcılar'da polise saldıran şüpheli tutuklandı. (DHA)Bağcılar'da polise saldıran şüpheli tutuklandı. (DHA)

    NE OLMUŞTU?

    Bağcılar'da, şüpheli Hayrullah B, ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

    Yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde kullandığı bıçakla yakalamıştı.

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    Bağcılar'da polislere bıçaklı saldırdı! Anbean kamerada

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