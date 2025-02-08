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Küçükçekmece'de korkutan yangın! Görgü tanıkları anlattı: "Kimseye bir şey olmadı"

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Çalışkuşu Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

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Giriş Tarihi :08 Şubat 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :08 Şubat 2025 , 16:25
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Görgü tanıkları anlattı: Kimseye bir şey olmadı

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    İstanbul Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, yan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

    Yangın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi 1. Çalıkuşu Sokak'ta 2 katlı gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı.

    Küçükçekmece'de korkutan yangın (DHA)Küçükçekmece'de korkutan yangın (DHA)

    ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

    Yangının çıktığı gecekonduda kimse bulunmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta gerçekleştirilen elektrik çalışması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Gecekonduya ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı binada maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Küçükçekmece'de korkutan yangın (İHA)Küçükçekmece'de korkutan yangın (İHA)

    "EVİN ÇATISI TAHTADAN OLDUĞU İÇİN ALEV ALMASI ÇABUK OLDU"

    Yangın hakkında konuşan Ümit Demir, "20 seneden fazladır burada oturuyordum. 1 ay önce taşındık oradan. Kız kardeşim aradı, 'ev yanıyor' dedi. En alt katta bizim hala eşyalarımız var. Gittim, çoğu kişi dışarı çıkarmışlar. İtfaiye çok geç geldi. Cennet Mahallesi'nden 5-6 dakika da gelmesi gerekiyordu. Evin çatısı tahtadan olduğu için alev alması çabuk oldu. Suriyeli vatandaşlar kalıyordu. Kimseye bir şey olmadı. Benim için manevi değeri var. 20 yıldan fazla o evde kaldık" dedi.

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