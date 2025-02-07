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Osmaniye'de baltalı dehşet! Cani evlat babasını katletti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tüyler ürperten bir cinayet meydana geldi. H.C., bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Mehmet Canlı'yı baltayla katletti. H.C., gözaltına alındı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 18:14
Osmaniye’de baltalı dehşet! Cani evlat babasını katletti

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    Korkunç olay, saat 14.30 sıralarında Böcekli Beldesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. H.C. ile babası Mehmet Canlı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Osmaniye'de baltalı dehşet: Cani evlat babasını katletti (DHA)Osmaniye'de baltalı dehşet: Cani evlat babasını katletti (DHA)

    BALTAYLA BABASINA SALDIRDI
    Tartışmanın büyümesi üzerine H.C., bahçeden aldığı baltayla babasına saldırdı. Canlı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Canlı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

    Düziçi'nde feci cinayet! Babasını baltayla katletti!

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. H.C., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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