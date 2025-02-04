Hakim karşına çıktı! Taksiciye dehşeti yaşatan gaspçıdan akıllara durgunluk veren sözler

Dehşet anları, 29 Kasım'da saat 00.00'da yaşandı. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ünlüer , Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan 'ın şoförlüğünü yaptığı araca bindi.

Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ünlüer ise olay yerinden kaçtı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan Emirhan Ünlüer, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sol elinden yaralanan Hakan Paktan ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktı.

Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ünlüer 'e ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ünlüer, pos cihazını istedi. Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ünlüer, belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan Paktan, bir süre takside Ünlüer ile boğuştu.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Araç içi güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Emirhan Ünlüer hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, Emirhan Ünlüer'i yeniden gözaltına aldı. Ünlüer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ünlüer hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Ünlüer, bugün Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ünlüer ifadesinde, 14 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladığını, olay günü ise bir arkadaşıyla otururken arkadaşının kendisinden habersiz kahvesine uyuşturucu madde attığını ileri sürdü.

"ARKADAŞIM BENDEN HABERSİZ KAHVEME UYUŞTURUCU MADDE KOYMUŞ"

Ünlüer, "14 yaşında uyuşturucuya başladım ve daha önce uyuşturucu tedavisi gördüm. Sabıkam dahi yok. Hiçbir canlıya zarar verecek biri değilim. Arkadaşımla kahve içiyorduk. Benden habersiz kahveme uyuşturucu madde koymuş. Olay gününü hiç hatırlamıyorum. Zarar vermek istemedim. Para ödememek için korkutmak istedim. Taksici bıçağı benden almak isterken yaralandı" dedi.

HAKİM: 21 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDAKİ BIÇAĞI YANINDA NEDEN TAŞIYORSUN?

Ünlüer, hakimin 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı yanında neden taşıdığını sorusuna ise "Ailevi problemlerimden dolayı sokakta yaşıyorum. Bıçağı da o yüzden aldım" yanıtını verdi.