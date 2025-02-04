Türkiye’nin sembol yapıları 4 Şubat Kanser Günü’nde ışıklandırıldı

Türkiye'nin sembol binaları, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde hastalığa ve erken tanının önemine dikkati çekmek için ışıklandırıldı.



Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından her yıl 4 Şubat, Dünya Kanser Günü olarak belirlendi. Dünyada, bu özel gün kapsamında yapılan etkinliklerle, kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırarak, her yıl milyonlarca önlenebilir ölümün önüne geçmek amaçlanıyor.

KANSER FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ



Sağlık Bakanlığı, kişileri sağlık konularında bilgilendirmek ve toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak için birçok çalışma yürütüyor. Dünya Kanser Günü'nde yapılan etkinliklerle, kansere yol açabilecek risk faktörlerinin farkına varılması, kanserden korunmada yapılabilecekler konusunda bilgi düzeyinin artırılması ve kanser taramaları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.



Bakanlık, Dünya Kanser Günü'nde hastalığa ve erken tanının önemine dikkati çekmek için bir dizi etkinlik düzenledi.

GALATA KULESİ LİLA RENGE BÜRÜNDÜ



Ankara ve İstanbul'daki simge binalar Atakule ve Galata Kulesi akşam saatlerinde "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın" sloganı yansıtılarak lila rengi ile ışıklandırıldı.



Galata Kulesi'ne Sağlık Bakanlığının logosunun da yer aldığı lila rengi kurdele görüntüsü yansıtıldı.



KANSERDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR, TARAMANIZI YAPTIRIN"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü de akşam saatlerinde mor renkle ışıklandırıldı.



Üzerinde "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Taramanızı Yaptırın" sloganının ve kanser taramaları ile ilgili mesajın olduğu yaklaşık 21 bin ayraç, Ankara'da bulunan bazı yayınevi ve kitabevlerinden alışveriş yapan kişilere dağıtıldı.



Ayrıca, KFC Kadınlar 1. Ligi'nde Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Vakıfbank arasında oynanan maçta takım oyuncuları, Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen üstünde kanser konusunda slogan ve mesajın yer aldığı bez afiş açtılar.