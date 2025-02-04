Hayatı pamuk ipliğinde yaşıyorlar! Ekstrem sporları seven 3 burç

Hayatı pamuk ipliğinde yaşayanlar her an adrenalini hisseden ve sınırlarını zorlayan kişilerdir. Zihinsel ve fiziksel sınırlarını keşfetmeye tutkuyla bağlı bu burçlar ekstrem sporlar sayesinde hem heyecanı hem de özgürlüğü bulurlar. Peki, listede hangi burçlar var?
(Takvim Foto Arşiv)
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Koç burcu, cesur ve lider ruhlu bir burçtur. Adrenaline doyamayan Koç'lar, dağ tırmanışı, dağ bisikleti ya da paraşütle atlama gibi ekstrem sporlara bayılır. Sınırları zorlamaktan zevk alır, asla durağan olamazlar. Her zaman bir sonraki heyecanı ararlar.
(Takvim Foto Arşiv)
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Aslan burcu, cesareti ve karizmasıyla bilinir. Sahne ışıkları ne kadar hoş olsa da bazen Aslanlar yükseklerde, kayalıkların ya da derin denizlerin derinliklerinde de parlamak ister. Skydiving ya da bungee jumping gibi adrenalin dolu aktiviteler, Aslanlar için tam bir gösteri alanıdır.