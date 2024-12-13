Korkunç olay, 28 Kasım'da saat 23.59'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.
Korkunç olay, 28 Kasım'da saat 23.59'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., post cihazını istedi. Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.
Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı.
Olay sonrası jandarma ekiplerince yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yaşanan o anlar ise takside bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Emirhan Ü. için gözaltı kararı çıkarttı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan taksici saldırganı Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TAKSİCİ MESLEĞİ BIRAKTI
Hakan Paktan'ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.