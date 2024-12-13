Korkunç olay, 28 Kasım'da saat 23.59'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi 'ne gitmek üzere Hakan Paktan 'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.

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Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı.