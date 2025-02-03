Yenidoğan çetesinin iki numarası olan İlker Gönen'in intiharında "Cem Garipoğlu" kuşkusu!

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan örgütün iki numaralı ismi doktor İlker Gönen'in cezaevinde bileklerini keserek intihar etmesi akıllara Cem Garipoğlu'nu getirdi.

2009 yılında Münevver Karabulut'u katleden Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etmiş ancak kaçtığı yönündeki iddialar sonrası mezarı açılarak "fethi kabir" işlemi yapılmıştı.

Hayatını kaybeden Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı. Yenidoğan çetesinin iki numarası olan İlker Gönen'in intiharı sonrası ise Cem Garipoğlu ismi X'te kısa sürede TT oldu. Gönen'in, intihar girişiminden sonra pişman olduğu ve yardım için acil butonuna bastığı öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Gönen'in, yolda hayatını kaybettiği bildirildi.

OTOPSİ: KAN KAYBI

İlker Gönen'in cenazesi saat 22.00'de Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Gönen'in kan kaybından öldüğü belirlendi. Cezaevi görevlileri ve savcılık yaptıkları incelemede İlker Gönen'in eşi ve oğluna mektup bıraktığı öğrenildi. Cezaevi görevlileri hakkında da soruşturma açıldı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK