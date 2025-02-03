Şanlıurfa’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYON, ÖNÜNE KATTIĞI ARAÇLARLA BİRLİKTE KÖPRÜDEN UÇTU. KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)

İddiaya göre, freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık 1 kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte köprüden uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.