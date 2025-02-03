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Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 01:00 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 01:14
Şanlıurfa’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

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    Kan donduran kaza saat 21.30 sıralarında Birecik ilçesinde yaşandı.

    ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYON, ÖNÜNE KATTIĞI ARAÇLARLA BİRLİKTE KÖPRÜDEN UÇTU. KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYON, ÖNÜNE KATTIĞI ARAÇLARLA BİRLİKTE KÖPRÜDEN UÇTU. KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)

    İddiaya göre, freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık 1 kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte köprüden uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYON, ÖNÜNE KATTIĞI ARAÇLARLA BİRLİKTE KÖPRÜDEN UÇTU. KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYON, ÖNÜNE KATTIĞI ARAÇLARLA BİRLİKTE KÖPRÜDEN UÇTU. KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)

    Olay yerine giden ekipler, yaralıları araçlardan çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

    ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYON, ÖNÜNE KATTIĞI ARAÇLARLA BİRLİKTE KÖPRÜDEN UÇTU. KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. (DHA)ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYON, ÖNÜNE KATTIĞI ARAÇLARLA BİRLİKTE KÖPRÜDEN UÇTU. KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILARIN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. (DHA)

    3 ÖLÜ 22 YARALI
    Şanlıurfa Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 4 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

    Açıklamada, "Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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