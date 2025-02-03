Şanlıurfa’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Kan donduran kaza saat 21.30 sıralarında Birecik ilçesinde yaşandı.
Kan donduran kaza saat 21.30 sıralarında Birecik ilçesinde yaşandı.
İddiaya göre, freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık 1 kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte köprüden uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, yaralıları araçlardan çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
3 ÖLÜ 22 YARALI
Şanlıurfa Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 4 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.
Açıklamada, "Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.