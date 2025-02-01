Mehmet Salih Dereli kimdir? Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli nereli, kaç yaşında?

Sarı lacivertlilerin Mehmet Salih Dereli ile ilgili paylaştığı mesajın ardından sosyal medyada Dereli hakkında bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli nereli, kaç yaşında?
Sarı lacivertlilerin Mehmet Salih Dereli ile ilgili paylaştığı mesajın ardından sosyal medyada Dereli hakkında bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli nereli, kaç yaşında?
Mehmet Salih Dereli kimdir, kaç yaşında?
1957 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Dereli, ilk ve ortaokul eğitimini Işık Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise ABD'de tamamladı.
2021 yılından bu yana Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev alan kulübün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularındandır.
Mehmet Salih Dereli hastalığı neydi?
2016 yılında karaciğer nakli yapılan iş insanı, Eylül 2024'te de rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı.