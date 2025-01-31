Kur’an-ı Kerim’de geçen şifa ayetleri hangileri? Şifa duası okunuşu ve yazılışı

Kur'an-ı Kerim'de, hastalıkların şifasına vesile olabilecek birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler, hem bedensel hem de manevi hastalıklar için şifa olarak okunabilir. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen tesirli şifa ayetleri...
Kur'an-ı Kerim'de, hastalıkların şifasına vesile olabilecek birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler, hem bedensel hem de manevi hastalıklar için şifa olarak okunabilir. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen tesirli şifa ayetleri...
Peygamber Efendimizin Şifa Duası Okunuşu
Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:
Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.
Peygamber Efendimizin Şifa Duası Türkçe Okunuşu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları hastalandığında bu duayı okumuş, hastalar için de bu şekilde dua edilmesini tavsiye etmiştir;
Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)
Hastalara Tesirli Şifa Duası Okunuşu
Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.
Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun." (İbn Hanbel, IV, 217)
Hastaya Şifa Duası Okunuşu
Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.
Şifa Duası Türkçe Anlamı
Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur" (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)
TESİRLİ ŞİFA AYETLERİ
Tevbe Sûresi, 14. Ayet
Okunuşu: "...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)."
Anlamı: "Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!" (et-Tevbe, 14)
Nahl Sûresi, 69. Ayet
Okunuşu: "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..."
Anlamı: "…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…" (en-Nahl, 69)
Fussilet Sûresi, 44. Ayet
Okunuşu: "Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')..."
Anlamı: "…De ki: O, (Kur'ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…" (Fussılet, 44)