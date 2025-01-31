Kur’an-ı Kerim’de geçen şifa ayetleri hangileri? Şifa duası okunuşu ve yazılışı

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Kur'an-ı Kerim'de, hastalıkların şifasına vesile olabilecek birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler, hem bedensel hem de manevi hastalıklar için şifa olarak okunabilir. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen tesirli şifa ayetleri...

(Takvim Foto Arşiv) Peygamber Efendimizin Şifa Duası Okunuşu Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.