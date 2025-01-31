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Kur'an-ı Kerim'de geçen şifa ayetleri hangileri? Şifa duası okunuşu ve yazılışı

Şifa duası, Müslümanların hastalıklarını tedavi etmek ve iyileşmelerine yardımcı olmak için okudukları dualardır. En bilinen şifa duası Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) hastalar için okuduğu dua olup birçok etkili ayet ve sure şifa vermek için okunur. Peki, Kur'an-ı Kerim'de geçen şifa ayetleri hangileri? Şifa duası okunuşu ve yazılışı nasıl?

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 23:41 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 23:41
Kur’an-ı Kerim’de geçen şifa ayetleri hangileri? Şifa duası okunuşu ve yazılışı

İÇİNDEKİLER

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    Kur'an-ı Kerim'de, hastalıkların şifasına vesile olabilecek birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler, hem bedensel hem de manevi hastalıklar için şifa olarak okunabilir. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen tesirli şifa ayetleri...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Peygamber Efendimizin Şifa Duası Okunuşu

    Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

    Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Peygamber Efendimizin Şifa Duası Türkçe Okunuşu

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları hastalandığında bu duayı okumuş, hastalar için de bu şekilde dua edilmesini tavsiye etmiştir;

    Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hastalara Tesirli Şifa Duası Okunuşu

    Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

    Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun." (İbn Hanbel, IV, 217)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Hastaya Şifa Duası Okunuşu

    Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

    Şifa Duası Türkçe Anlamı

    Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur" (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TESİRLİ ŞİFA AYETLERİ

    Tevbe Sûresi, 14. Ayet

    Okunuşu: "...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)."

    Anlamı: "Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!" (et-Tevbe, 14)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Nahl Sûresi, 69. Ayet

    Okunuşu: "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..."

    Anlamı: "…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…" (en-Nahl, 69)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Fussilet Sûresi, 44. Ayet

    Okunuşu: "Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')..."

    Anlamı: "…De ki: O, (Kur'ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…" (Fussılet, 44)

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