Sabah namazından sonra okunacak dualar hangileri? Sabah namazı sureleri, zikirleri

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Sabah namazından sonra okunacak dua ve ayetler nelerdir?
Günün ilk namazı olan sabah namazı tamamlandıktan sonra, "La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i)." duası 7 kere okunmalıdır.
7 kere okunan bu dua, insana Allah'a sarılmaktan başka kuvvet verecek bir şeyin olmadığı, bu sebeple de yalnızca Allah'a sığınılması gerektiği anlamını taşır.
(Takvim Foto Arşiv)
Sabah namazından sonra Haşr suresi
Sabah namazından sonra Haşr suresinin son 3 ayetinin okunması gerektiği salık verilmiştir.
Eğer kişi sabah namazından sonra bu 3 ayeti okursa, Allah onun yanına yetmiş bin melek gönderecektir.