Sabah namazından sonra okunacak dualar hangileri? Sabah namazı sureleri, zikirleri

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Beş vakit namaz müslümanlar için farzdır ve günlük ibadetlerin temelini oluşturur. Her eda edilen namaz esnasında okunan dualar olduğu gibi namaz sonrasında okunması tavsiye edilen dualar da vardır. Sabah namazından sonra da okunması gereken ayetler bulunmaktadır. İşte sabah namazından sonra okunması gereken dualar.

(Takvim Foto Arşiv) Sabah namazından evvel okunan dua nedir? Sabah uyanıldığında namazdan evvel 3 kere "Bismillahillezî lâ yedurru mea'smihî şey'ün fi'l-ardı velâ fi's-semâ' ve hüve's-semîu'l-alîm." (İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O herşeyi işitir ve bilir) duasını okumalıdır.