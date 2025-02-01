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Sabah namazından sonra okunacak dualar hangileri? Sabah namazı sureleri, zikirleri

Müslümanlar için farz olan beş vakit namaz günlük ibadetlerin temelini oluşturur. Her eda edilen namaz esnasında okunan dualar olduğu gibi namaz sonrasında okunması tavsiye edilen dualar da vardır. Sabah namazından sonra da okunması gereken ayetler bulunmaktadır. İşte sabah namazından sonra okunması gereken dualar.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 23:27 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 23:30
Sabah namazından sonra okunacak dualar hangileri? Sabah namazı sureleri, zikirleri

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    Beş vakit namaz müslümanlar için farzdır ve günlük ibadetlerin temelini oluşturur. Her eda edilen namaz esnasında okunan dualar olduğu gibi namaz sonrasında okunması tavsiye edilen dualar da vardır. Sabah namazından sonra da okunması gereken ayetler bulunmaktadır. İşte sabah namazından sonra okunması gereken dualar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sabah namazından evvel okunan dua nedir?

    Sabah uyanıldığında namazdan evvel 3 kere "Bismillahillezî lâ yedurru mea'smihî şey'ün fi'l-ardı velâ fi's-semâ' ve hüve's-semîu'l-alîm."

    (İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O herşeyi işitir ve bilir) duasını okumalıdır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu dua, Allah'ın ismini zikreden kişinin başına hiçbir kötülük ve bela gelmeyeceği, o kişinin Allah tarafından korunacağı manasına gelir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sabah namazından sonra okunacak dua ve ayetler nelerdir?

    Günün ilk namazı olan sabah namazı tamamlandıktan sonra, "La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i)." duası 7 kere okunmalıdır.

    7 kere okunan bu dua, insana Allah'a sarılmaktan başka kuvvet verecek bir şeyin olmadığı, bu sebeple de yalnızca Allah'a sığınılması gerektiği anlamını taşır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sabah namazından sonra Haşr suresi

    Sabah namazından sonra Haşr suresinin son 3 ayetinin okunması gerektiği salık verilmiştir.

    Eğer kişi sabah namazından sonra bu 3 ayeti okursa, Allah onun yanına yetmiş bin melek gönderecektir.

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