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Fenerbahçe'nin acı kaybı! Mehmet Salih Dereli yaşamını yitirdi

Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi ve iş adamı Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti. Sarı lacivertliler, Dereli ile ilgili baş sağlığı mesajı paylaştı.

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Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:26 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 20:26
Fenerbahçe’nin acı kaybı! Mehmet Salih Dereli yaşamını yitirdi

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    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada;

    "Acı Kaybımız: Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Salih Dereli'yi Kaybettik

    Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik.

    2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli,
    aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularındandı.

    Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür.

    Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

    Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır. "

    denildi.

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