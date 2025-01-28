"Zayıflatan kahve" diye satılan Viejo kahvesi, tüketicileri hastanelik etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde zayıflattığı iddiasıyla binlerce kişi tarafından tüketilen Viejo marka kahve de yer aldı. Ankara'da Filiz Çelik Güleryüz, internetten aldığı bu içecek yüzünden hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede kahvenin içinde kilo verme ilaçlarında kullanılan 'sibutramin' etken maddesinin bulunduğu ortaya çıktı.

Maddenin, özellikle aritmiyi tetiklediği, ölümcül sonuçları olabileceği hatırlatıldı. Bu kahvenin satışı yasaklandı. Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Zengin, bitkisel ürünlerin zayıflattığına dair bilimsel veri olmadığını açıklayarak bitkisel ürünlerin sağlığa olan zararlı bilgileri sıraladı:

- Bitkisel hiçbir ürünün literatürde zayıflattığına dair bilimsel bilgi yok.

- Analiz edilmeyen, açıkta satılan ürünlerin kullanımını önermiyoruz.

- Kahvenin paketlenmesi, nasıl bir ortamda muhafaza edildiği, içerisinde ağır metal olup olmadığı önemli.

Burcu ŞEN