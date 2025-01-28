Avcılar’da silahlı saldırı! Dönerciye kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'ndaki bir dönerci dükkanında saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, dönerci dükkanına silahla ateş açtı. Saldırı sırasında dönercide müşteri olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Saldırıya uğrayan dönercide 3 müşteri yaralandı. (DHA)

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında çok sayıda boş kovan tespit edildi. Ekipler olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)