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Avcılar'da silahlı saldırı! Dönerciye kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Avcılar’da gece saatlerinde faaliyet gösteren dönerci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Müşterilerin de yaralandığı saldırıda 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak üzere çalışma başlattı. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 08:52 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:00
Avcılar’da silahlı saldırı! Dönerciye kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

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    Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'ndaki bir dönerci dükkanında saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, dönerci dükkanına silahla ateş açtı. Saldırı sırasında dönercide müşteri olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

    Saldırıya uğrayan dönercide 3 müşteri yaralandı. (DHA) Saldırıya uğrayan dönercide 3 müşteri yaralandı. (DHA)

    KAYIPLARA KARIŞTILAR

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında çok sayıda boş kovan tespit edildi. Ekipler olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

    Avcılar'da iş yerine silahlı saldırı

    Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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