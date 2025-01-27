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Konya'da katliam: Aile içi kavga ihbarı sonrası 4 kişinin cansız bedeni bulundu

Konya’da aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri evde 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. 28 yaşındaki gencin annesi, babası ve kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 21:55 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 22:18
Konya’da katliam: Aile içi kavga ihbarı sonrası 4 kişinin cansız bedeni bulundu

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    Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

    Konya'da vahşet: Anne, baba ve iki çocuğu ölü halde bulundu!

    Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

    KONYA’DA KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS, ANNE, BABA VE İKİ ÇOCUĞU SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU. (İHA)KONYA’DA KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS, ANNE, BABA VE İKİ ÇOCUĞU SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU. (İHA)

    Eve gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde anne, baba ve ailenin iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu.

    KONYA’DA KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS, ANNE, BABA VE İKİ ÇOCUĞU SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU. (İHA)KONYA’DA KAVGA İHBARINA GİDEN POLİS, ANNE, BABA VE İKİ ÇOCUĞU SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU. (İHA)

    EVİN OĞLU HERKESİ KURŞUNA TUTTU
    Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi.

    Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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