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E-Devlet TOKİ başvurusu: 250 Bin konut için geri sayım başladı

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesine başvuru tarihlerini merak ediyor. Bakan Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre, ihaleler tamamlanma aşamasında ve yeni başvuru takvimi yakında duyurulacak.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 18:03 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 18:03
E-Devlet TOKİ başvurusu: 250 Bin konut için geri sayım başladı

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    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için geri sayım başladı. Çevre dostu ve uygun ödeme koşullarıyla inşa edilecek konutlara başvuru detayları E-Devlet üzerinden duyurulacak.

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    TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK, ŞARTLARI NELER?

    Yeni yılla birlikte ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, TOKİ başvuruları 2025 hakkında detaylı bilgileri merakla takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlar için umut ışığı olmaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapmayı bekleyen vatandaşlar, sürecin detaylarını araştırıyor. Bakan Murat Kurum'un açıklamaları ise projeye dair yeni gelişmeleri gözler önüne serdi.

    📅 TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ başvuruları için süreç, Ocak ayı itibarıyla hız kazandı. Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ihale sürecinin tamamlanmaya başladığı belirtildi. İlk ihale, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi ve sürecin Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

    Kurum, yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalarımız sürerken, sosyal konut hamlemizle dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için tüm hızımızla çalışıyoruz. Bugün itibarıyla yeni takvimimizi oluşturduk ve ilk ihale gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

    🏘️ 81 İLİ KAPSAYACAK

    Proje, 81 ili kapsayacak şekilde planlandı. Çevre dostu ve enerji verimli konutlarla vatandaşlara hem ekonomik hem de sürdürülebilir yaşam alanları sunulacak. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Konutlar, sıfır atık uyumlu ve enerji verimli malzemelerle inşa edilecek.

    Yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

    Yerel ve yatay mimariye uygun projelerle, estetik ve işlevsellik bir arada sunulacak.

    📝 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    E-Devlet üzerinden yapılacak olan başvurular için vatandaşların belirli şartları taşıması gerekiyor. Henüz başvuru ekranı açılmasa da TOKİ'nin daha önceki projelerinde uygulanan genel şartlar şu şekildeydi:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    18 yaşını doldurmuş olmak.

    Aylık gelirin belirli bir seviyenin altında olması (genellikle dar gelirli vatandaşlar için).

    Daha önce TOKİ'den konut almamış olmak.

    🔗 İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde tüm ihale tarihleri belirlendi. Süreç hakkında bilgi almak ve detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden duyuruları takip edebilir.

    👉 İhale tarihlerine göz atmak için tıklayınız

    🌟 "İLK EVİM" PROJESİ DEVAM EDİYOR

    "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında yer alan İlk Evim Projesi için de önemli gelişmeler var. Ekim ayı itibarıyla:

    88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı.

    24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

    Bu proje, dar gelirli ailelerin uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını sağlıyor.

    📌 TOKİ BAŞVURULARI İÇİN SON DURUM

    Dar gelirli vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği TOKİ projeleri, çevre dostu mimarisi ve uygun ödeme planlarıyla dikkat çekiyor. Yeni açıklamalar geldikçe, E-Devlet başvuru ekranı ve şartları hakkında daha fazla bilgi paylaşılacak.

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