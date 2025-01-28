E-Devlet TOKİ başvurusu: 250 Bin konut için geri sayım başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için geri sayım başladı. Çevre dostu ve uygun ödeme koşullarıyla inşa edilecek konutlara başvuru detayları E-Devlet üzerinden duyurulacak.

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TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK, ŞARTLARI NELER?

Yeni yılla birlikte ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, TOKİ başvuruları 2025 hakkında detaylı bilgileri merakla takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlar için umut ışığı olmaya devam ediyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapmayı bekleyen vatandaşlar, sürecin detaylarını araştırıyor. Bakan Murat Kurum'un açıklamaları ise projeye dair yeni gelişmeleri gözler önüne serdi.

📅 TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için süreç, Ocak ayı itibarıyla hız kazandı. Bakan Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ihale sürecinin tamamlanmaya başladığı belirtildi. İlk ihale, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gerçekleştirildi ve sürecin Haziran 2025'te tamamlanması planlanıyor.

Kurum, yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalarımız sürerken, sosyal konut hamlemizle dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için tüm hızımızla çalışıyoruz. Bugün itibarıyla yeni takvimimizi oluşturduk ve ilk ihale gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.