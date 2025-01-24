TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

Başvuruların 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabileceği projede, özellikle Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yer alan 74 konut satışa sunulacak.
Ordu ilinin Kabadüz ilçesinde hayata geçirilen TOKİ konut projesi, 2+1 tipindeki dairelerden oluşuyor. Toplamda 74 konutun yer aldığı projede, 18 adet stok konut kura yöntemiyle satışa sunulacak.
Başvurular, 27 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Aylık taksit ödemelerinin ne kadar olacağına dair bilgiler, başvuru tarihleri sonrasında açıklanacak. Konut alıcılarının başvurularını, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri üzerinden yapmaları mümkün.
Projede yer alan konutlar için satış fiyatları şu şekilde belirlenmiş:
2+1 Konutlar: 446.133 TL'den başlayarak, 2.448.672 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Konutların büyüklükleri ise 86 m² ile 87 m² arasında değişiyor.
Başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden yapılabilecek. Başvuru bedeli ise 2+1 konutlar için 2.000 TL olarak belirlenmiş. TOKİ'nin bu projede sunduğu konutlar, uygun fiyatları ve taksit seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor.
Başvuru Tarihleri: 27-31 Ocak 2025
Kura Tarihi: 6 Şubat 2025
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 17-18 Şubat 2025
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 24-25 Şubat 2025
Kaynak: Başvuru yapmak isteyenler, detaylı bilgilere ve başvuru kılavuzuna TOKİ'nin resmi sitesinden ulaşabilirler: TOKİ Konut Projesi Detayları
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve TOKİ'nin resmi sitesinden alınmıştır