TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

Başvurular, 27 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Aylık taksit ödemelerinin ne kadar olacağına dair bilgiler, başvuru tarihleri sonrasında açıklanacak. Konut alıcılarının başvurularını, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri üzerinden yapmaları mümkün.

2+1 Konutlar: 446.133 TL'den başlayarak, 2.448.672 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Konutların büyüklükleri ise 86 m² ile 87 m² arasında değişiyor.

Başvuru Detayları

Başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden yapılabilecek. Başvuru bedeli ise 2+1 konutlar için 2.000 TL olarak belirlenmiş. TOKİ'nin bu projede sunduğu konutlar, uygun fiyatları ve taksit seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor.