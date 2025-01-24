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TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

TOKİ vatandaşlar için sunduğu uygun fiyatlı konut projelerine devam ediyor. TOKİ, 446.000 TL birikimi olanlara 2+1 ev sahibi olma fırsatı sunan yeni konut kampanyasını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 12:52 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 12:53
TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

Başvuruların 27-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabileceği projede, özellikle Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yer alan 74 konut satışa sunulacak.

TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

TOKİ'nin Kabadüz Projesi: Satış Fiyatları ve Başvuru Şartları

Ordu ilinin Kabadüz ilçesinde hayata geçirilen TOKİ konut projesi, 2+1 tipindeki dairelerden oluşuyor. Toplamda 74 konutun yer aldığı projede, 18 adet stok konut kura yöntemiyle satışa sunulacak.

TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

Başvurular, 27 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Aylık taksit ödemelerinin ne kadar olacağına dair bilgiler, başvuru tarihleri sonrasında açıklanacak. Konut alıcılarının başvurularını, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri üzerinden yapmaları mümkün.

TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

Kabadüz Projesi Konut Satış Fiyatları

Projede yer alan konutlar için satış fiyatları şu şekilde belirlenmiş:

2+1 Konutlar: 446.133 TL'den başlayarak, 2.448.672 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Konutların büyüklükleri ise 86 m² ile 87 m² arasında değişiyor.

TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

Başvuru Detayları

Başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden yapılabilecek. Başvuru bedeli ise 2+1 konutlar için 2.000 TL olarak belirlenmiş. TOKİ'nin bu projede sunduğu konutlar, uygun fiyatları ve taksit seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat oluşturuyor.

TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

Başvuru Tarihleri: 27-31 Ocak 2025

Kura Tarihi: 6 Şubat 2025

TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 17-18 Şubat 2025

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 24-25 Şubat 2025

TOKİ’den 446 bin TL’si olana 2+1 ev fırsatı

Kaynak: Başvuru yapmak isteyenler, detaylı bilgilere ve başvuru kılavuzuna TOKİ'nin resmi sitesinden ulaşabilirler: TOKİ Konut Projesi Detayları

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve TOKİ'nin resmi sitesinden alınmıştır