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Bolu'daki otel faciasından sonra uzmanlar dikkat çekti! Evlerde "kaçak tüp" tehlikesi: Saatli bombayla yaşıyorlar

Bolu Grand Kartal otelde çıkan yangın faciası ülkeyi yasa boğarken uzmanlar, evlerde çıkabilecek olası yangın durumlarına karşı dikkat çekiyor. Çoğu evde gözardı edilen kaçak tüplerin, büyük tehlike yaydığını belirten uzmanlar, "patlamaya hazır bomba"yla aynı evde yaşadıklarını söylüyor.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:06 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:10
Bolu’daki otel faciasından sonra uzmanlar dikkat çekti! Evlerde kaçak tüp tehlikesi: Saatli bombayla yaşıyorlar

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    Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar mutfak tüplerini benzin istasyonlarında doldurmaya başladı. Uzmanlar bu eylemin çok tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşlara uyarıda bulunuyor. "İstasyonda dolum olmaz. O tüpler patlamaya hazır bir bomba" diyen uzmanlar, birçok evin yangın çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguluyor.

    Uzmanlar, ʺKaçak dolum yapılan tüpler, patlamaya hazır bomba gibi.ʺ (Sabah) Uzmanlar, ʺKaçak dolum yapılan tüpler, patlamaya hazır bomba gibi.ʺ (Sabah)

    YANGINA NE KADAR HAZIRLIKLIYIZ?

    Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve ülkeyi yasa boğan otel yangını faciası akıllara "Yangına ne kadar hazırlıklıyız, evlerimizde yeterince güvende miyiz? sorularını getirdi. Konunun uzmanları, birçok evde yangın tehlikesi olduğunu hatta ailelerin "saatli bomba" ile yaşadıklarını söylüyor. Mutfak ve piknik tüplerini daha ucuz bir alternatif olarak gören vatandaşlar, bu tüpleri otogaz istasyonlarında kaçak olarak doldurtuyor. Uzmanlara göre bu durum yangına davetiye çıkartıyor.

    Vatandaşlar daha ucuza gaz alabilmek için hayatını riske atıyor. (Sabah)Vatandaşlar daha ucuza gaz alabilmek için hayatını riske atıyor. (Sabah)

    100 LİRALIK GAZ İSTEYEN BİLE VAR

    Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Uzun yıllardır ağırlıklı olarak Anadolu'daki şehirlerde başvurulan bu yöntem, son dönemde mutfak tüpü fiyatlarının 950 TL'yi geçmesiyle ülke genelinde tırmanışa geçti. Boşalan tüplerini alarak akaryakıt istasyonlarının yolunu tutan vatandaşlar, 12 kilogramlık tüpünü 500-600 TL'ye doldurarak hem alım sırasında hem de evinde kullanırken büyük bir tehlikenin kapısını aralıyor. Hatta bütçesi düşük kalan bazı vatandaşlar tıpkı aracına gaz alır gibi tüpüne 100-150 liralık dolum bile yapıyor.

    Uzmanlar ʺ12 kilogramlık bir tüpe, otogaz istasyonlarında 13 kilogram gaz dolduruluyor.ʺ (Sabah) Uzmanlar ʺ12 kilogramlık bir tüpe, otogaz istasyonlarında 13 kilogram gaz dolduruluyor.ʺ (Sabah)

    EVE BOMBA GÖTÜRÜYORLAR

    Kaçak dolumun yasak olduğunu ve büyük tehlike arz ettiğini belirten uzmanlar, "İstasyonlardan tüp doldurmak en başta istasyon için büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Bu tüpleri alıp eve götüren vatandaşlar için de tehlike eve bomba almakla eşdeğer" diyor.

    Mutfak tüplerinin tüpgaz dolum tesislerinde kontrol altında ve garantili olarak doldurulduğunu vurgulayan uzmanlar, "Tesisler buna göre dizayn edilmiş ayarlanmış, testler ve tartımlar yapılıyor. İstesen de az ya da çok dolduramazsın. 12 kilogramlık mutfak tüplerine dolum tesislerinde bir kilogram oranında da havagazı doldurulup ince ayar yapılıyor. 12 kilogramlık bir tüpe, otogaz istasyonlarında 13 kilogram gaz dolduruluyor. İnce ayar yapılamadığı için tüpün güvenliliği de ortadan kaldırılmış oluyor" diyor.

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