SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

24 Ocak Malatya TOKİ çekilişi canlı: TOKİ çekilişi kura sonucu sorgulama, isim listesi

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından TOKİ tarafından başlatılan konut projeleri hızla ilerliyor. Malatya’da yapımı tamamlanan 6.554 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi bugün başladı. Peki, Malatya TOKİ kura sonuçları tamamlandı mı? Malatya TOKİ kura isim listesi nereden öğrenilir? İşte TOKi kura sonucu sorgulama ekranı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 15:02 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 15:12
24 Ocak Malatya TOKİ çekilişi canlı: TOKİ çekilişi kura sonucu sorgulama, isim listesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından TOKİ tarafından başlatılan konut projeleri hızla ilerliyor. Malatya'da yapımı tamamlanan 6.554 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi bugün başladı. Peki, Malatya TOKİ kura sonuçları tamamlandı mı? Malatya TOKİ kura isim listesi nereden öğrenilir? İşte TOKi kura sonucu sorgulama ekranı...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Malatya TOKİ çekiliş kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?

    Bugün başlayan kura çekimi, noter huzurunda yapılıyor. Vatandaşlar, kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden "Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" hizmetiyle kolayca erişim sağlayabilecek.

    Deprem bölgesi ayağa kalkıyor!

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    TOKİ Malatya deprem konutlarındaki dağılım nasıl olacak?

    Battalgazi 1.822 adet

    Yeşilyurt 1.413 adet

    Darende 339 adet

    Akçadağ 407 adet

    Yazıhan 87 adet

    MALATYA TOKİ ÇEKİLİŞ KURA SONUCU SORGULAMA