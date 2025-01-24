6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından TOKİ tarafından başlatılan konut projeleri hızla ilerliyor. Malatya'da yapımı tamamlanan 6.554 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi bugün başladı. Peki, Malatya TOKİ kura sonuçları tamamlandı mı? Malatya TOKİ kura isim listesi nereden öğrenilir? İşte TOKi kura sonucu sorgulama ekranı...
(Takvim Foto Arşiv)
Malatya TOKİ çekiliş kura sonucu sorgulama nasıl yapılır?
Bugün başlayan kura çekimi, noter huzurunda yapılıyor. Vatandaşlar, kura sonuçlarına e-Devlet üzerinden "Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" hizmetiyle kolayca erişim sağlayabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
TOKİ Malatya deprem konutlarındaki dağılım nasıl olacak?
Battalgazi 1.822 adet
Yeşilyurt 1.413 adet
Darende 339 adet
Akçadağ 407 adet
Yazıhan 87 adet
MALATYA TOKİ ÇEKİLİŞ KURA SONUCU SORGULAMA