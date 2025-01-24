6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından TOKİ tarafından başlatılan konut projeleri hızla ilerliyor. Malatya'da yapımı tamamlanan 6.554 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi bugün başladı. Peki, Malatya TOKİ kura sonuçları tamamlandı mı? Malatya TOKİ kura isim listesi nereden öğrenilir? İşte TOKi kura sonucu sorgulama ekranı...