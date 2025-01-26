Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili Gecesi ne oldu, neler yaşandı?

MİRAÇ KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ

Bu mübarek gece, dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken çok değerli bir zaman dilimidir. Miraç Kandili'nin faziletleri şunlardır:

Günahların Bağışlanması: Bu gecede yapılan tövbe ve istiğfarların Allah katında kabul göreceği ümit edilir.

Duaların Kabulü: Kalpten yapılan samimi duaların bu gecede daha fazla makbul olduğuna inanılır.

Manevi Huzur: Miraç Kandili, ruhsal arınma ve Allah'a yakınlaşma fırsatı sunar.

Namazın Önemi: Beş vakit namazın farz kılındığı bu gece, namaz ibadetine daha çok özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatır.