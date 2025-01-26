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Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili Gecesi ne oldu, neler yaşandı?

Miraç Kandili, Müslümanlar için büyük bir anlam ve öneme sahip. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı dini günler takvimine göre, bu yıl Miraç Kandili 26 Ocak Pazar akşamını 27 Ocak Pazartesi sabahına bağlayan gece idrak edilecek. Peki, Miraç Gecesinde neler oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 18:16 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 18:16
Miraç Kandili nedir? Miraç Kandili Gecesi ne oldu, neler yaşandı?

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    Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili, manevi huzur ve ibadetle değerlendirilen önemli bir gecedir. Bu kutsal gece, Müslümanlar için duaların kabul olduğu, tövbe ve arınma fırsatı sunan bir zaman dilimidir.

    Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

    MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

    Miraç, kelime anlamı itibarıyla "yükselme" veya "göğe çıkma" anlamına gelir. Miraç Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.), Receb ayının 27. gecesinde gerçekleşen manevi yolculuğu anmak için kutlanır. Bu kutlu yolculuk, Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nde şöyle ifade edilmiştir:

    "Kulunu (Muhammed'i) bir gece, Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksandan münezzehtir..." (İsra, 17/1).

    MİRAÇ GECESİNDE NE OLDU?

    Miraç, iki aşamadan oluşur:

    İsra Yolculuğu: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Cebrail (a.s.) eşliğinde Mescid-i Haram'dan (Kâbe) Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür.

    Miraç Yolculuğu: Buradan Sidretü'l-Münteha'ya, yani Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Bu yolculuk sırasında Peygamber Efendimize cennetin ve cehennemin sırları gösterilmiş, ümmeti için önemli mesajlar verilmiştir.

    MİRAÇ KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ

    Bu mübarek gece, dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken çok değerli bir zaman dilimidir. Miraç Kandili'nin faziletleri şunlardır:

    Günahların Bağışlanması: Bu gecede yapılan tövbe ve istiğfarların Allah katında kabul göreceği ümit edilir.

    Duaların Kabulü: Kalpten yapılan samimi duaların bu gecede daha fazla makbul olduğuna inanılır.

    Manevi Huzur: Miraç Kandili, ruhsal arınma ve Allah'a yakınlaşma fırsatı sunar.
    Namazın Önemi: Beş vakit namazın farz kılındığı bu gece, namaz ibadetine daha çok özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatır.

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