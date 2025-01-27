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Küçükçekmece D-100'de korkunç kaza! Yan yolda otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de gece yarısı akılalmaz bir kaza meydana geldi. D-100 yan yol üzerinde yürüyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA DHA
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:26 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 08:26
Küçükçekmece D-100’de korkunç kaza! Yan yolda otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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    İstanbul Küçükçekmece D-100 yan yol üzerinde yürüyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    GECE 3.30'DA KORKUNÇ KAZA

    Kaza, saat 03.30 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 GTC 326 plakalı otomobil, yan yolda aniden önüne çıkan kadına çarptı.

    Küçükçekmece D-100'de korkunç kaza (DHA)Küçükçekmece D-100'de korkunç kaza (DHA)

    Otomobil sürücüsü, kadının yardımına koşarken bir taraftan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kaza sonrası kadının eşyaları yola savruldu. (DHA)Kaza sonrası kadının eşyaları yola savruldu. (DHA)

    Polis olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Küçükçekmece D-100'de korkunç kaza (DHA)Küçükçekmece D-100'de korkunç kaza (DHA)

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

    Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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