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Mersin Mut'ta torun dehşeti! Babaannesi ve dedesinin boğazını kesti

Mersin Mut'ta kan donduran bir olay yaşandı. Cezaevinden 3 gün önce çıkan 19 yaşındaki Hüseyin A., dedesi ve babaannesinin boğazını kesti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı yakaladı.

Giriş Tarihi: 27.01.2025 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:07
Mersin Mut’ta torun dehşeti! Babaannesi ve dedesinin boğazını kesti

Mersin'in Mut ilçesinde cezaevinden yeni çıkan 19 yaşındaki şahıs, kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi ile babaannesini bıçakla öldürdü. Şüpheli torun, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Torun dehşeti! Dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldürdü!

Mersin Mut’ta torun dehşeti! Babaannesi ve dedesinin boğazını kesti

Olay, ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dede Hüseyin (74) ile babaanne Gülüzar A.'nın (67) yaşadığı evde kalan torunları Hüseyin A. (19), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

Mersin Mut’ta torun dehşeti! Babaannesi ve dedesinin boğazını kesti

TORUN VAHŞETİ

Tartışmada Hüseyin A. eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti.

Mersin Mut’ta torun dehşeti! Babaannesi ve dedesinin boğazını kesti

Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüpheli olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Mut’ta torun dehşeti! Babaannesi ve dedesinin boğazını kesti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.