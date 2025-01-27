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Antalya Alanya'da otel inşaatında korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangının ilk belirlemelere göre kaynak makinesinden çıktığı belirtilirken içeride mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025 , 17:34 Güncelleme Tarihi :27 Ocak 2025 , 18:15
Antalya Alanya’da otel inşaatında korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

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    Antalya Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

    Alanya'da bir otelin inşaatında yangın çıktı: İşçiler mahsur kaldı!

    Antalya'da 9 katlı otel inşaatında korkutan yangın (DHA)Antalya'da 9 katlı otel inşaatında korkutan yangın (DHA)


    İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI

    İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.

    Antalya'da 9 katlı otel inşaatında korkutan yangın (DHA)Antalya'da 9 katlı otel inşaatında korkutan yangın (DHA)

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Antalya'da 9 katlı otel inşaatında korkutan yangın (DHA)Antalya'da 9 katlı otel inşaatında korkutan yangın (DHA)

    Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

    TÜM İŞÇİLER KURTARILDI
    Yangında mahsur kalan 4 işçi kurtarılırken yangının ilk belirlemelere göre kaynak makinesinden çıktığı öğrenildi.

    Alanya'daki yangında mahsur kalan işçiler kurtarıldı!

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