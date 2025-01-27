Antalya Alanya’da otel inşaatında korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Antalya Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Antalya Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİLER YAPTI
İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
TÜM İŞÇİLER KURTARILDI
Yangında mahsur kalan 4 işçi kurtarılırken yangının ilk belirlemelere göre kaynak makinesinden çıktığı öğrenildi.