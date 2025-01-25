Konya Selçuklu’da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.
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Arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin, enkaz altında 5 saat sonra sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'a (55) ulaştığı andaki mutlulukları ve sevinçli bir şekilde yaptıkları sohbet kameralara yansıdı.
Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı. Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi.
Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi. Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 112, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK’larımızın üstün gayretleriyle biraz önce enkaz altından 3’cü kişiyi de sağ salim kurtardık.
Arama kurtarma çalışmalarımız, büyük bir gayretle devam ediyor. Duamız, binada bulunan diğer 2 kişiyi de sağ salim ulaşmak. Şu an için olay bölgesinde toplam 962 personel, 216 araç görev yapmakta." ifadelerine yer verdi.
Konya'da çöken binanın enkazından yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu Suriye uyruklu vatandaş sağ olarak çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Arama kurtarma ekipleri 2 kişiyi sağ olarak kurtardı. Enkazda 3 kişinin daha olduğunu düşünüyoruz.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çöken binanın enkazından yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binanın enkaz alanına geldi. Bölgede incelemelerde bulunuyor.
Enkaz altındakileri kurtarmak için yaşam tüneli açıldı. Ekipler, sedye getirirken ambulanslar da enkaz alanına yanaştırıldı.
Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde 3 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın birinci katında ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Veli Kahya, çöküş anına tanıklık etti.
Olay sırasında iş yerinde olan Kahya, eşinin "Bina sallanıyor, çabuk gel" çağrısı üzerine hemen eve geldiğini belirtti. Kahya, yaşananları şöyle anlattı:
"Eşim 'Bina sallanıyor çabuk gel' dedi. Bina çökmeden geldim, ailem ve komşuların çoğu çıkmış, İnsanları uzaklaştırdım. Toplam 5 dakika sürmedi. Balkondan bakanlar vardı, onlara seslendik, çoğu çıktı. Ben de kapının önündeydim, eve çıkacaktım. Baktım anahtar yok. Bina bir anda gözümün önünde çöktü."
Konya’da çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken AFAD ekiplerinin moloz yığını altında kalan 5 kişi ile telefonla irtibat kurduğu öğrenildi.
Bu arada enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.
Ekiplerin mahsur kalan vatandaşların söylemleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirdikleri öğrenildi.
SON ANDA KURTULDU
Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, “İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik.” dedi. Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır." bilgileri verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binaya ilişkin, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki çöken binayla ilgili ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.05'te ulaştığını belirtti.
AFAD ve belediye ekiplerinin saat 20.15'te bölgeye ulaştığını aktaran Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Çöken binanın olduğu yere AFAD mobil koordinasyon tırı, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD il müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından, Yerlikaya'nın Konya'ya gittiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da çöken 3 katlı binayla ilgili "Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar." dedi.
KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu için Konya'da bulunan Yılmaz, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bina çökmesi üzerine bölgeye geldi.
Burada yetkililerden bilgi alan Yılmaz, maalesef çok üzüntü verici bir hadiseyle karşı karşıya olduklarını söyledi.
Konya'da bir binada kendiliğinden bir yıkımın gerçekleştiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Az önce Valimizden bilgi aldık. Sağ olsun ilk andan itibaren Valimiz olay yerindeydi. 1994 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu bina kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş. Ruhsatı olduğu için de bu şekilde olmuş. Şu anda temel önceliğimiz binanın altında vatandaşımız var mı, nedir durumları onlara bir an önce ulaşıp kurtarmak. Binadan çıkan iki vatandaşımız söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair. Çıkan vatandaşlardan böyle bir bilgi var. Tabi ki bunun dışında da vatandaşlarımızın olma ihtimali var binada. Her türlü çabayı kurumlarımız ortaya koyuyor. Gerek merkezi idare gerek yerel yönetim, bütün ilgili kurumlarımız sahada. Az önce Valimize sordum yeterli aracın gerecin olduğunu ifade etti. Her ihtimale karşı başka takviye unsurlar da harekete geçmiş durumda. Ama şu anda yeterli ekipman ve ekiple çalışma yürütüldüğü bilgisi aldık."
"ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMALAR, İNCELEMELER YAPILIYOR"
Yılmaz, enkaz altındaki vatandaşları sağ salim olarak çıkartmayı temenni ettiklerini ifade etti.
Şu anda temel önceliğin bu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmak. Bu çerçevede çeşitli araştırmalar ve incelemeler yapılıyor. Şu an itibariyle bilgilerimiz bunlar. Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar. Bize düşen onlara yardımcı olmak. Elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabi ki dua ve temenni ediyoruz, canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz inşallah. Bu konuda henüz söyleyebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Ekiplerimiz çalıştıkça, olay netleştikçe Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız sizleri detaylı bir şekilde bilgilendirecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile başka toplantılar vesilesiyle buradaydık. Olayı duyunca hemen buraya gelip görmek istedik. Geçmiş olsun, Cenab-ı Allah böyle hadiselerden muhafaza eylesin. Çalışan ekibe Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Onlardan iyi haberler almayı temenni ediyoruz. Elimizden gelen tüm gücümüzle çalışmaları sürdüreceğiz."
"YAN BİNALAR BOŞALTILDI"
Ekiplerin tüm gayretiyle çalıştığını vurgulayan Yılmaz, "Küçük yangın durumu söz konusu olabilir. Ahşap da var biliyorsunuz binada. Şu anda ekipler gerekli müdahaleyi yapıyor. Şu anda kesinleşmiş herhangi bir bilgi yok. Temenni ederiz ki başka kişi olmasın ama kesin konuşabileceğimiz bir durumda değiliz. O konuda da her türlü araştırma yapılıyor, işte dinlemeler yapılıyor bir taraftan gördüğünüz gibi, bir taraftan ihtimali olan kişilerle ilgili araştırmalar yapılıyor ama henüz kesin söyleyeceğimiz bir bilgi söz konusu değil. Burada 7 dükkan, 14 daire var, altı dükkan. Cadde üzerindeki binalara benzer o noktada da şunu söyleyeyim hemen yan taraftaki binalar da boşaltılmış durumda her ihtimale karşı o anlamda da bir tedbir alınmış durumda." diye konuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da çöken binaya yönelik çalışmalar için AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Konya'nın Selçuklu ilçesinde bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi'nde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş, ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Binanın neden yıkıldığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Bina kayıtlarımıza göre, 1992 yılında inşaat ruhsatı alınmış, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınmış zemin artı 3 kattan oluşan 14 daireli bir yapı. Zemin dükkandaki vatandaşlar bir ses duyduklarından dolayı insanların ziline basarak boşalttırıyorlar.” diye konuştu.
Binanın çökme anı ortaya çıktı.
Binanın çökmeden önceki hali ortaya çıktı.
ALT KATLARINDA DÜKKANLAR VAR
3 katlı olan binanın alt katlarında dükkanların yer aldığı görüldü.
Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi. Elbette ki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar."
Vali Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı bir bina çöktü. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
3-4 KİŞİNİN BİNADA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Çöken binada 3-4 kişinin bulunabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.
2 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI
Yapılan çalışmalar sonucu enkazdan 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri kurtarılan kişilere müdahalede bulunurken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."