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Rize’deki hastanede acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti

Rize Devlet Hastanesi'nde yangın merdiveni kapılarının, hasta yakınlarının sigara içmek için kullandığı gerekçesiyle kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler tepki çekerken İl Sağlık Müdürlüğü, yapılan incelemelerin ardından yangın merdiveninin tekrar kullanıma açıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 17:26
Rize’deki hastanede acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti

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    Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi, toplu hizmet alanlarındaki yangın güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Belediyeler, oteller, öğrenci yurtları ve hastaneler gibi yoğun insan trafiğine sahip alanlarda denetimleri sıkılaştırdı.

    Rize Devlet Hastanesi'ndeki acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti (Fotoğraf: İHA)Rize Devlet Hastanesi'ndeki acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti (Fotoğraf: İHA)

    RİZE DEVLET HASTANESİ'NDE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

    Rize Devlet Hastanesi'nde yangın güvenliğiyle ilgili tartışmalara yol açan bir olay yaşandı. Hasta yakınlarının yangın merdivenini sigara içmek için kullandığı gerekçesiyle, hastane yönetiminin merdiven girişlerini kablo kanallarıyla vidalayarak kapattığı öne sürüldü. Her gün binlerce insanın giriş yaptığı, yatan hastalar ve refakatçilerin yoğun bulunduğu hastanede bu durum, güvenlik açısından ciddi endişelere neden oldu.

    Panik halinde insanların kablo kanallarını kırmayı düşünemeyeceğini dile getiren Veysel Baki Biçer isimli vatandaş, "Bolu'da daha yeni yangın çıktı ve insanlar, herkes acil durum yangın merdivenlerini konuşuyor. Rize Devlet Hastanesi'nde de elektrik kablolarını sıkıştırmak için kullanılan kablo kanalları kullanarak yangın merdivenlerinin kapılarını kapatmışlar." dedi.

    Engelin kolaylıkla kırılabileceğini söyleyen Biçer "Ama insanlar o panik halinde onu mu düşünecek. O anda onu düşünemeyebilirler." sözleriyle olayın vahametini dile getirdi.

    Rize Devlet Hastanesi'ndeki acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti (Fotoğraf: İHA)Rize Devlet Hastanesi'ndeki acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti (Fotoğraf: İHA)

    RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

    Görüntülerin tepki toplaması üzerine, Rize İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen Rize İl Sağlık Müdürlüğü, yangın merdiveni kapılarının kontrol edildiğini, gereken önlemlerin ivedilikle alındığını dile getirdi.

    Rize Devlet Hastanesi'ndeki acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti (Fotoğraf: İHA)Rize Devlet Hastanesi'ndeki acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti (Fotoğraf: İHA)

    Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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