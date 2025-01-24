Bolu’daki yangın sonrası reform için harekete geçildi: AFAD modeli gündemde

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne yol açan otel yangınının etkileri sürerken Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yerini alan Kartalkaya'da yangının başladığı anlarda Grand Kartal Otel'de iddia edilen yangın merdiveni ve alarm sistemleri gibi pek çok unsurun devreye girmemesi vatandaşlar tarafından eleştiriliyor. Denetim konusunda kimin ya da kimlerin sorumlu olduğu hala soru işaretlerini beraberinde getirilirken kayak merkezlerinin bulunduğu mevkiilerde olası bir yangında hızlı müdahale için AFAD'a benzer bir teşkilatın kurulması gündeme geldi.

Bolu'daki yangın faciası, AA

AK Parti kurmaylarının yaptığı açıklamalara göre; "İtfaiye hizmetlerinden illerde il belediye başkanlığı, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanlığı, ilçelerde ilçe belediye başkanlığı ve kırsal alanda İl Özel İdaresi sorumludur. Ama artık özellikle Anadolu'da bölgesel özel sanayi kuruluşları ve imalathanelerin açılması, birçok elektronik yeni cihazın insan hayatına girmesi, yüksek katlı binalarda inşaat şekilleri ile iç/dış cephelerde kullanılan kaplama malzemelerinin değişmesi, orman yangınlarının sıklaşması gibi nedenlerle yangınlara müdahale konusunda merkezi bir yapılanmaya geçmemiz elzem hale geldi" sözlerine yer verildi.

AFAD BENZERİ İTFAİYE TEŞKİLATINA İHTİYACIMIZ VAR

Kurmaylar, "İtfaiye araçlarına sahip bir kuruluşa değil havadan müdahale için uçak ve helikopter teminini sağlayan, koordine eden, merkezi izleme ve takip sistemi bulunan, İHA'larına 24 saat esasına göre özellikle orman bölgelerinde tarama yaptıran AFAD benzeri bir merkezi itfaiye teşkilatına ihtiyacımız var. Bu merkezi yapılanmanın yanı sıra merkezden uzak ama işletmelerin, konut alanlarının ya da ormanların bulunduğu alanlarda çıkan yangınlara ilk müdahaleyi yapacak müfrezeler de oluşturulmalı" denildi.

Bolu'daki yangın faciası, AA

ZORUNLU DÜZENLEMELER GELMESİ GÜNDEMDE

AFAD benzeri merkezi itfaiye merkezi modelinin, önümüzdeki hafta Meclis'te gündeme getirilmesi ve konuya ilişkin çalışmanın başlatılması planlanıyor. AK Parti'nin otellerde acil durumlar için gerekli ekipman ve teçhizatlar bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi için başlıklar hazırladığı konuşulurken parti yetkilileri tarafından "Otellerde acil durumlarda riskleri, süreci takip edecek birimler olmalı. Bunlar eğitimden geçirilmeli. Mesela, 50 oda ve üstü otellerde binaların inşaat malzemelerine uygun teknolojik üstyapı şartları belirlenmeli. Bunu uygulamayanlara caydırıcı cezalar verilmeli" ifadeleri kullanıldı.

A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, yangın felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin de ipuçları veren Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin yargı reformu strateji belgeleri gibi kamu yönetimi ve personel reformu hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, yangın felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu, AA

ÇOK ACİL KAMU YÖNETİMİ REFORMU HAZIRLANMALI

Müderrisoğlu, bir yığın bürokratik boşluk olduğunu ve bir yığın mevzuat açığı, bir yığın sorumluluktan kaçanlar, merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkilerindeki belirsizliklerin bulunduğunu söyleyerek eleştiri de bulunurken "Türkiye'nin büyüme trendine uygun yeni kurumlar, yeni kurallar ihtiyacı, biz hep mevcudun üzerine maalesef makyaj yaparak geldik ama şu gösteriyor ki Türkiye nasıl yargı reformu strateji belgeleri hazırlıyorsa çok acil bir kamu yönetimi ve bir de personel reformu hazırlamalı ve yeni anayasa mantığıyla bunu bütünleştirmeli." ifadelerini kullandı.

Bolu'daki yangın faciası, AA

ETKİLİ DENETİM VE TARTIŞMASIZ HESAP VEREBİLİRLİK

Geçmişin modeli üzerine yepyeni bir model kurup sistemi hızlı işletmeye, düzgün ve etkin işletmeye çalışıldığını ama kişileri, zihniyetleri ve alışkanlıkların değiştirilmemesinden kaynaklı sorunların olduğunu söyleyen Müderrisoğlu, "Belli boşlukları hakiki manada görüp kapatamadığımız için her taraftan verdiğimiz açık farklı yerlerde pıtrak gibi patlıyor ve hepimizin yüreğini dağlıyor. Bu konu devlet yönetimiyle ilgilidir. Ve o anlamda da merkezi yönetimden yerel yönetime doğru yeni bir şema, yeni sorumluluk, yeni kurumlar, yeni kurallar ama mutlaka etkili denetim ve tartışmasız hesap verebilirlik." dedi.

KAPİTALLEŞTİK ONCA İNSANIN CAN VERDİĞİ YERDE KAYAK YAPMA ÇABASI BU YÜZDEN

Okan Müderrisoğlu sözlerine şöyle devam etti

Bugün bir sosyoloğun değerlendirmesini okudum. Ben de buna benzer şeyler yazmaya çalışıyorum. Şimdi dayanışma, utanma, empati, yas gibi ortak değerlerimiz artık ortak değerlerimiz olmaktan çıkıyor. Onca insanın can verdiği yerde kayak yapma çabası işte bu yüzden. Neden? İyi de ben bu tatilin parasını ödedim ama düşünmek. Kapitalistleştik. Paranın esas alındığı yeni dünya düzenine ayak uydurduk. Harcama, o anı yaşama gibi kavramlar giderek daha fazla bizi esir almaya başladı. Komşularımızı tanımıyoruz. Yolda birbirimize selam veremiyoruz ve bu modern dünyanın, kentleşmenin, endüstri toplumunun yaşama şekline kendimizi uydurduk. Eskiden yakın çevremizde, komşumuzda veya ülkede büyük bir afet olduğunda insanlar televizyonlarını açmaz, sesini kısar, yüksek sesle gülmezdi bile. Bunlar bizim gerçekten orijinal değerlerimiz ve Anadolu irfan geleneğinin içindeki değerler. Bunları tekrar ihya etmek zorundayız. Ve kimsenin kimseyi idare etmediği, kuralların hâkim olduğu, kurumların insanlara güvence sağladığı, siz bir otele niye gidersiniz? Orası sertifikalandırılmıştır. Orası işletmeye ve sizin orada vakit geçirmenize uygun gerekli teminatlar verildiği için oradasınızdır. O andan itibaren belediye miydi, bakanlık mıydı, Ahmet miydi, Mehmet miydi diye bakmazsınız. Sizin oraya gidişinizin ana nedeni orada sizin vakit geçirdiğiniz anda hayatınızla ilgili en küçük bir sorunun olmayacağını bilmeniz veya buna müdahale edileceğinden emin olmanız.

Yangında can veren tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın acı ölümüne değinen Müderrisoğlu, "Son sınıf öğrencisi, pırıl pırıl bir çocuktu Yiğit. Aynı şekilde arkadaşı mühendislik öğrencisi, kendi canlarını kurtardıktan sonra başka canları kurtarmak için giriyorlar ve maalesef karbonmonoksit gazına maruz kalıyorlar. Yani böyle pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz. Fakat enfekte bir sistemin içinde bu çocukları heba ediyoruz. İnsan kahroluyor gerçekten. O yüzden Türkiye'nin bu işletme ruhsatları, özellikle insan sağlığına doğrudan ya da risk teşkil eden alanlardaki işletme biçimleri, bu kuralların uyulması, bunların düzenli denetlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Bolu'daki yangın faciası, AA

"KİŞİLERİN İNSİYATİFİNE BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE OLMALI"

Ankara Temsilcisi sözlerini şöyle noktaladı

Bizim artık AFAD üzeri yangınlara, her türlü yangına müdahale için yeni bir koordinasyona, yeni bir yapılanmaya ve yeni insanlar yetiştirmeye de ihtiyacımız var. Artık başka gerçekliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla geriye dönüp bakıp böyle sürekli adım adım iyileştirmek kadar yeniden inşa etmekle ilgili de birçok bizi bekleyen dosya var. Önümüzdeki günlerin bence en önemli konusu Türkiye'nin tüm mevzuatını, yetki sorumluluklarını, merkezi yönetim, yerel yönetim, personel, personelin yetkisi, bilgilendirmesi, bütün bunları yeni prosedürlere ve kişilerin inisiyatifine bırakmayacak şekilde yapılmalı. Belediye bir tespit yapıyor. Bunu bir valiliğe, bir bakanlığa yazmayı akıl etmiyor. Benim öyle bir sorumluluğum yoktur. Ya hiç mi aklın yok, hiç mi vicdanın yok, hiç mi insani değerlerin yok. Yani minimum ya, minimum bir orta zekâ bile böyle bir refleks gösterir. Ya iki satır yazı. Devletin konuşma dili yazıdır. Devlet yazıyla konuşur. Bu kadar zor mudur? Basiretsizlik nedir? Beni ilgilendirmez demek nedir? Orası bakanlık, biz belediyeyiz. O başka parti, ben başka parti dediğinde ortaya çıkan felaketten kim kendini kurtarabilir? Kimse kurtaramaz.