Deniz Arman hakkındaki bilgiler sosyal medyada merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Deniz Arman kimdir, kaç yaşında? Deniz Arman nereli, mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler.
Deniz Arman hakkındaki bilgiler sosyal medyada merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Deniz Arman kimdir, kaç yaşında? Deniz Arman nereli, mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler.
Deniz Arman kimdir?
Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Arman'ın dedeleri 1800'lü yılların sonundaki büyük göçle Kırım'dan gelip İstanbul'a yerleşmiştir.
Deniz Arman ailesi kimdir?
Annesinin ismi Gülen Arman'dır. Babası Ülkü Arman gazeteciydi. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Çankaya İlkokulu'nda tamamladı. Arman,TED Ankara Koleji'ni ise 1979 yılında bitirdi.
Deniz Arman mesleği nedir?
ODTÜ'de geçirdiği bir yılın sonunda yatay geçiş yaparak okuduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik ve televizyonculuk alanında uzun yıllar görev yapan Arman, 2012-2014 yılları arasında Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı.
Deniz Arman kaç yaşında, neden öldü?
2 Mayıs 1961 doğumlu olan Deniz Arman 63 yaşındadır. Ünlü gazeteci Deniz Arman, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.
Arman, bugün Çam Sakura Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.