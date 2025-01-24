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Deniz Arman mesleği nedir?

ODTÜ'de geçirdiği bir yılın sonunda yatay geçiş yaparak okuduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik ve televizyonculuk alanında uzun yıllar görev yapan Arman, 2012-2014 yılları arasında Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı.