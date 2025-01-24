Huysuzluk desen var şikayet desen var! En mızmız 3 burç

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Mızmız burçlar, zaman zaman en küçük şeylere bile takılabilen, sürekli şikayet eden ve huzursuz olan kişiler olarak tanımlanabilir. İşte en huysuz 3 burç...

(Takvim Foto Arşiv) Yengeç Yengeç burcu, duygusal hassasiyetleri ile ünlüdür. Çevresindeki herkesin ruh halini anlama ve kendisini onlara adama eğilimindedir. Ancak bu aynı zamanda onları fazlasıyla duygusal ve mızmız hale getirebilir. Küçük şeylere takılmaları olayların daha da kötüleşmesine sebep olabilir. Bir şeyler yolunda gitmediğinde Yengeç burcunun ani tavırları ve olumsuz bir şekilde tepki vermesi oldukça yaygındır. Mızmızlıklarının altında derin bir güven arayışı yatar.