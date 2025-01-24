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Huysuzluk desen var şikayet desen var! En mızmız 3 burç

Astroloji evreninde hemen her burcun kendine has özellikleri mevcut. Burçlar arasında öne çıkan grup ise huysuzluklarıyla nam salıyor ve her şeyden şikayet etmesiyle biliniyor. Peki, mızmız burçlar hangileri? İşte o liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 13:23
Huysuzluk desen var şikayet desen var! En mızmız 3 burç

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    Mızmız burçlar, zaman zaman en küçük şeylere bile takılabilen, sürekli şikayet eden ve huzursuz olan kişiler olarak tanımlanabilir. İşte en huysuz 3 burç...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yengeç

    Yengeç burcu, duygusal hassasiyetleri ile ünlüdür. Çevresindeki herkesin ruh halini anlama ve kendisini onlara adama eğilimindedir. Ancak bu aynı zamanda onları fazlasıyla duygusal ve mızmız hale getirebilir. Küçük şeylere takılmaları olayların daha da kötüleşmesine sebep olabilir. Bir şeyler yolunda gitmediğinde Yengeç burcunun ani tavırları ve olumsuz bir şekilde tepki vermesi oldukça yaygındır. Mızmızlıklarının altında derin bir güven arayışı yatar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Başak

    Başak burcu, detaylara takıntılı ve mükemmeliyetçi bir yapıya sahiptir. Eğer her şey tam olması gerektiği gibi gitmiyorsa Başak burcu huzursuz olur. Yaptığı işin ya da ortamının kusursuz olmasını bekler ve en ufak bir aksaklık onları huysuz birine dönüştürebilir. Mükemmeliyetçilik ve eleştirel düşünme Başak burçlarını sabırsız ve gergin yapar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Terazi

    Terazi burcu, dengeyi ve uyumu arayan bir kişiliğe sahiptir. Ancak her şeyin her zaman uyum içinde olması gerektiğini düşündüklerinde en ufak bir dengesizlik bile onları rahatsız edebilir. Özellikle ilişkilerde ve sosyal ortamlarda her şeyin düzgün ve "adil" olmasını beklerler. Eğer bu bekledikleri düzen sağlanmazsa Terazi burcunun mızmızlığı devreye girer.

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