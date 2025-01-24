Bolu'daki yangın sonrası herkesin aklındaki soru: Konutlar ne kadar güvenli?

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında onlarca kişi yaralanırken 78 kişi yaşamını yitirdi. Yaşanan felaketin acısı Tüm Türkiye'de derin acıya neden olurken başka bir facianın yaşanmaması adına birçok soru gündeme gelmeye başladı. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, "İlk gün yaşanan acı nedeniyle herkes şoktaydı. Bugün (dün) ise site sakinleri kendi durumlarını sorgulamaya başladı. Site yöneticilerinin telefonu susmuyor. Vatandaşlarımız derneğimize ait WhatsApp ve telefon hatlarını da kilitlemiş durumda. Herkes binası olası bir felakete hazır mı bilmek istiyor haklı olarak ve alınan önlemleri sorguluyor." şeklinde konuştu.

Bolu Grand Kartal Otel'de yangın, DHA

"YANGIN VE ALARM SİSTEMLERİ ÇALIŞMIYOR"

Hürriyet'in haberine göre uzmanlar birçok site ve apartmanda görünürde önlem alınmış gibi dursa da aslında alarm ve yangın söndürme sistemlerinin çalışmadığını, gerekli bakım ve tadilatların da göz ardı edildiğini belirtti. Yapılan ihmallerden bazıları şöyle:

Apartman ve toplu konutlarda karşılaştığımız en büyük sorunlardan ilki sığınak ve acil kaçış merdivenlerinin adeta bir depo olarak kullanılması. Buralara maalesef yedek araç lastiklerinden tutun da boş su damacanalarına, eski kanepelere, bozuk çamaşır/bulaşık makinelerine kadar birçok kullanılmayan ürün konuluyor. Bu eşyalar kesinlikle kaldırılmalı, tahliye için uygun alan sağlanmalı.

Bolu'daki yangın, DHA

"TÜM APARTMANLARDA TATBİKAT YAPILMALI"

Sığınaklarda başlayacak bir yangının fark edilmesi en iyi ihtimal ile yarım, en kötü ihtimal ile bir saatten fazla olacaktır. Bu alanda algılama ve söndürme sistemi mutlaka çalışır durumda olmalı. Öte yandan binaların acil kaçış kapıları çocukların çıkması endişesi ile genelde kilitleniyor. Bu da büyük bir hata. Yapım aşamasında tedbirler alınsa da bunların bakım ve onarımı işin olmazsa olmazı. Kimi zaman görünürde olan önlemlerin aslında çalışmadığı yönünde şikayetler alıyoruz. 'Binada yangın tüplerimiz var', 'Otomatik sprinkler var', 'İtfaiye merkezi hemen şuracıkta' gibi gerekçelerle tatbikat yapılmıyor. Bu facia hepimize ders olmalı ve tüm apartmanlarda tatbikatlar gerçekleşmeli.

Tüm apartmanlarda tatbikatlar gerçekleşmeli, Takvim fotoğraf arşivi

"RUHSAT VEREN KURUMLAR DENETİM YAPMALI"

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Nusret Suna, konut projelerinde de tıpkı otellerde olduğu gibi denetimsizlik sorunu yaşandığına dikkat çekti. 2007'de 'Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği'nin çıktığını belirten Suna şu değerlendirmeyi yaptı

"2007'den sonra yapılacak yapılar için şartlar belirlenirken 2007'den önce yapılan binalara da yönetmeliğe uyum için bir yıl süre verildi. İlgili yönetmelikte konutlarda kaçış yolları, kaçış merdiveni, uygun yapı malzeme kullanımı, algılara ve uyarı sistemleri kurulması, uygun tipte söndürme gibi konuların projelendirilmesi çok net yazar. 2007 sonrası yapılan tüm binalarda, proje büyüklüğüne, yüksekliğine göre yapılan hesaplarla alınacak önlemler çok nettir. Ama soru şu; yönetmelikte yazanlar uygulanıyor mu, denetim yapılıyor mu? Mesela 2010'da yapılan bir binada yağmurlama sistemi, yangın tüpü vardır. Ama acaba o günden bu yana kontrol edildi mi? Yangın merdiveni amacına uygun mu, yoksa eşya depolama alanı haline mi geldi... İllerde belediye, il dışında il özel idareleri, iş yerlerinde kullanım ruhsat veren kurumlar bunları sürekli denetlemeli."

YENİ KONUT BİNALARINDA DA GÖRÜLÜYOR

Suna "İnşası tamamlanan yapılara iskân (oturma izni) verilmesi aşamasında da ilgili kurumca proje uygunluğuna bakıldığını söyleyen Suna, "Maalesef kimi zaman yeni konut binalarında da hataların yol açtığı yangınları görüyoruz. Bu nedenle iskân vermeden önce mevzuata uygunluk tüm yönleriyle incelenmeli." dedi.