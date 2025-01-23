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Bolu'da yangından kurtulan otel personeli o anları anlattı! "Yardım çığlıklarına cevap veremedik"

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı ve 79 canımız hayatını kaybetti. Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında kurtulan personel Mehmet Can Gezici, dehşet anlarını anlattı: “Yardım çığlıklarına cevap veremedik. İnsanlar çocuklarını hayatta kalmaları için aşağıya atmak zorunda kaldı. O anları unutamıyorum.”

DHA DHA
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 05:27 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 05:27
Bolu’da yangından kurtulan otel personeli o anları anlattı! Yardım çığlıklarına cevap veremedik

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    Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

    Yangından kurtulan otel personeli: İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. (Fotoğraf: takvim.com.tr foto arşiv)Yangından kurtulan otel personeli: İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. (Fotoğraf: takvim.com.tr foto arşiv)

    Yangın sırasında otelde bulunan personellerden Mehmet Can Gezici, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

    Yangından kurtulan otel personeli: İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. (Fotoğraf: takvim.com.tr foto arşiv)Yangından kurtulan otel personeli: İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. (Fotoğraf: takvim.com.tr foto arşiv)

    Olayın etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden Mehmet Can Gezici'nin anlattıkları yürek burktu. Alevlerin otelin içerisinden hızla yukarıya doğru yayıldığını kaydeden Gezici, şöyle konuştu:

    Yangından kurtulan otel personeli: İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. (Fotoğraf: DHA))Yangından kurtulan otel personeli: İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. (Fotoğraf: DHA))

    "YARDIM ÇIĞLIKLARINA CEVAP VEREMEDİK"
    "Yangın ilk çıktığı zaman uyuyorduk. Saat 03.00 civarı gibi uyandık. Dışarıya çıktığımızda çok kötü bir görüntü vardı. Buraya geldiğimizde kıyamet gibi görüntü vardı. Otel zaten ortadan yanmış, yukarıya doğru çok kötü bir şekilde ilerliyordu. Yardım etmeye çalıştık camdan atlayanlar için yastık ve yorganlarımızı götürdük. 12'inci kattan kadın bir hemşirenin atlamasını görmek zorunda kaldım, hayatını kaybetti. Çok kötüydü. İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Kurtulan da pek olmadı. Otele bakınca tekrar o anlar aklıma geliyor. Ne hissettiğimizi biz bile anlamadık. Yardım çığlıklarına cevap veremedik. Düşüncelerimi bile şu anda ifade edemiyorum" ifadelerini kullandı.

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