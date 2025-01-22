Lekelere elveda! Deodorant izlerini anında çıkaran yöntem...

(Takvim Foto Arşiv) Siyah Giysilerde Deodorant İzleri Siyah kıyafetlerdeki deodorant izlerini çıkarmak için yumuşak bir sünger veya eski bir kumaş kurutma kağıdı ile nazikçe ovalayın. Eğer izler hala kalırsa kumaşı birbirine sürtüp fırçalayın.

(Takvim Foto Arşiv) Lekeleri Önleme Deodorantı giymeden önce tamamen kurumasını beklemek en iyi çözüm olacaktır. Ayrıca alüminyum içermeyen deodorantlar tercih edebilir, aşırı kullanımdan kaçınabilirsiniz. Şeffaf jel veya bitkisel içerikli deodorantlar da daha az iz bırakır.

(Takvim Foto Arşiv) Beyaz Giysilerde Özel Bakım Beyaz giysilerde sararma başladıysa giysileri kurutma makinesinde değil, asarak kurutun. Isı, lekeleri daha kalıcı hale getirebilir.

(Takvim Foto Arşiv) Daha Az Leke İçin Yıkama Sıklığı Çok terliyorsanız veya deodorantın kalıntıları fazla birikiyorsa her giyişten sonra giysilerinizi yıkamak, leke oluşumunu engelleyebilir.