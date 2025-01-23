Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

Sevk tarihleri ise şu şekilde sıralandı:
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025
Bedelli Askerlik Yerleri Nereden ve Nasıl Öğrenilir?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik adayları teslim olacakları birlik bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Son teslim tarihi, kışla adresi ve diğer detaylar, bedelli askerlik sonuç ekranında adayların erişimine açılacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 Bedelli Askerlik Ücreti Belirlendi
Memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte güncellendi. 2025 yılı bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammıyla beraber 243.013 TL olarak açıklandı.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)