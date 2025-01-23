Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

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2025 yılında bedelli askerlik yapacak binlerce vatandaş teslim olacakları birlik bilgilerini öğrenmek için e-Devlet ekranı başında bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuruyla sevk ve celp dönemleri ile birlikte askerlik yerleri de belli olacak.

Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı Mı?

2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, yer ve tarih bilgileriyle birlikte 23 Ocak 2025 itibarıyla açıklanacak. Adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden ulaşabilecek. Ayrıca, 23 Ocak 2025 tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler tekrar başvuru yapamayacak.