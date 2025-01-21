Başıboş köpeklerin kurbanı Eslem’in babası konuştu: Canımızdan can gitti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evinden 20 metre uzakta sokak köpeklerinin saldırısında uğrayarak can veren minik Eslem'in babası Ersin Teker (34), taziye sırasında yaşadığı acıları anlattı. Ersin Teker, "Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın, başka kimsenin evlatları bu tarz olaylardan boş sebeplerden dolayı ölmesin. Başıboş köpekleri toplasınlar, müdahale etsinler. Bizim canımızdan can gitti" ifadelerini kullandı.

Eslem'in babası Ersin Teker, DHA

SALDIRIYI ESLEM'İN AMCASI FARK ETTİ

İlçedeki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini ve teşekkür belgesini alan Eslem Teker, cumartesi günü kütüphaneden kitap almak için evden çıktı. Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden amcası Erdem Teker, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Eslem Teker için ilçeyle 14 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'de taziye çadırı kuruldu.

Eslem Teker, DHA

"BAŞKA ACILAR YAŞANMASIN"

Bir zincir markette kasiyer olarak çalışan baba Ersin Teker, dün ve bugün taziyeleri kabul ederken yaşadığı acıyı anlattı. 2'si kız olan 4 çocuğundan birini kaybettiğini belirten Teker, başka açıların yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini söyledi. Olay gününü anlatan baba Teker, "Olay yaşandığı sırada iş yerindeydim. Kızım da kütüphaneye gitmek üzere evden çıkmış. 20 metre uzaklaşınca da sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına uğramış. Saldırı sonrası olay yerine gitmişler, kanlar içindeymiş. Bana haber verdiklerinde zaten iş işten geçmişti" dedi.

KIZIM İHMALE KURBAN GİTTİ

Çevredeki başıboş köpeklerin toplanmasını isteyen Teker, "Başıboş köpekler hem ilçe merkezde hem de bizim bulunduğumuz mahallenin çevresinde bulunuyor. Bu yeni bir sorun değil eski bir sorun. Herkes kulağını kapatmış. Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın, başka kimsenin evlatları bu tarz olaylardan, boş sebeplerden dolayı ölmesin. Başıboş köpekleri toplasınlar, müdahale etsinler."diye konuştu.

Eslem'in babası sözlerini şöyle sürdürdü:

Hiç kimsenin bundan sonra canı yanmasın bizim canımızdan can gitti. Yetkililerin tedbir almasını istiyorum. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Artık ciddi bir önlem alsınlar. 2 erkek, 2 de kızım vardı maalesef biri aramızdan ayrıldı. Komşularımız başıboş köpeklerin toplanması için Belediyeye, Kaymakamlığa ve Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tedbir alınması için dilekçe vermişlerdi.

Eslem'in amcası Erdem Teker, DHA

"KİTAP ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI"

Eslem'in amcası Erdem Teker de "Sabah saat 11.00 sıralarında camdan dışarıya baktım ve sürü halinde gezen başıboş köpekleri gördüm. Cep telefonumda yakınlaştırma yaparak baktığımda köpeklerin arasında insanın olduğunu fark ettim. Hemen evden çıktım ve elime bir kürek alarak köpekleri kovaladım. Ancak yeğenim Eslem'i kanlar içinde gördüm. 155 ve 112 ekiplerini aradım." dedi. Amca sözlerine şöyle devam etti:

Ekipler olay yerine gelip ilk müdahaleyi yaptı ancak hastaneye götürüldüğümüzde yeğenim Eslem'i kaybettik. Allah kimsenin başına böyle bir acı getirmesin. Eslem, okulda çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi. Cuma günü karnesini aldı ve bize teşekkür belgesini hediye etti. Cumartesi günü ise kütüphaneden kitap almak için evden çıktı