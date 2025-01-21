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Kağıthane'de bir garip hırsızlık! Alet çantasını alıp kaçtı

İstanbul Kağıthane'de bir şüpheli, iş yerinin önünde duran alet çantasını çalarak kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:08
Kağıthane’de bir garip hırsızlık! Alet çantasını alıp kaçtı

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    Olay, 7 Ocak tarihinde saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi.

    Kağıthane'de bir şüpheli, iş yerinin önünde duran alet çantasını çalarak kaçtı. (İHA)Kağıthane'de bir şüpheli, iş yerinin önünde duran alet çantasını çalarak kaçtı. (İHA)

    Edinilen bilgilere göre, bir adam iş yerinin önünde gördüğü alet çantası alıp başka bir yere koydu. Ardından bir şeyler yiyip ve etrafı izledikten kısa süre sonra alet çantasını alıp uzaklaştı. İş yeri sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Hırsızlık anı anbean görüntülendi. (İHA)Hırsızlık anı anbean görüntülendi. (İHA)

    ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
    Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, şüphelinin rahat bir şekilde çantayı alıp yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

    Kağıthane bir garip hırsızlık kamerada

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