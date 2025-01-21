Kağıthane’de bir garip hırsızlık! Alet çantasını alıp kaçtı

Kağıthane'de bir şüpheli, iş yerinin önünde duran alet çantasını çalarak kaçtı. (İHA)

Edinilen bilgilere göre, bir adam iş yerinin önünde gördüğü alet çantası alıp başka bir yere koydu. Ardından bir şeyler yiyip ve etrafı izledikten kısa süre sonra alet çantasını alıp uzaklaştı. İş yeri sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.