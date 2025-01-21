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Balıkesir'de acı olay: Sobayı tinerle tutuşturmak isteyen işçi yandı!

Balıkesir'de çalıştığı demir doğrama atölyesinde sobayı tutuşturmak isteyen 26 yaşındaki işçi F.D. , elindeki tiner bidonunun patlaması ile ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 13:51 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 13:53
Balıkesir’de acı olay: Sobayı tinerle tutuşturmak isteyen işçi yandı!

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    Balıkesir Bandırma ilçesinde sobatinerle tutuşturmaya çalışan işçi ağır yaralandı.

    Olay, saat 11.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren demir doğrama atölyesinde meydana geldi.

    Balıkesir'de sobaya tiner döken işçi ağır yaralandı (Fotoğraf: DHA)Balıkesir'de sobaya tiner döken işçi ağır yaralandı (Fotoğraf: DHA)

    SOBAYA TİNER DÖKTÜ
    İşçi F.D., sobayı tutuşturmak için tiner döktü. Sobadaki közlerin tineri alevlendirmesi ile işçinin elindeki bidon patlarken, F.D. alevler içinde kaldı. Diğer işletmelerde çalışan işçiler, alevlere yangın tüpü ile müdahale edip, F.D.'yi iş yeri dışına çıkarırken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Balıkesir'de sobaya tiner döken işçi ağır yaralandı (Fotoğraf: DHA)Balıkesir'de sobaya tiner döken işçi ağır yaralandı (Fotoğraf: DHA)

    Vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu tespit edilen işçi, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık ünitesinde tedaviye alınan F.D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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