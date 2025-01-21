Balıkesir’de acı olay: Sobayı tinerle tutuşturmak isteyen işçi yandı!

Balıkesir'de sobaya tiner döken işçi ağır yaralandı (Fotoğraf: DHA)

SOBAYA TİNER DÖKTÜ

İşçi F.D., sobayı tutuşturmak için tiner döktü. Sobadaki közlerin tineri alevlendirmesi ile işçinin elindeki bidon patlarken, F.D. alevler içinde kaldı. Diğer işletmelerde çalışan işçiler, alevlere yangın tüpü ile müdahale edip, F.D.'yi iş yeri dışına çıkarırken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.