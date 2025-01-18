Başıboş köpek terörü küçük Eslem’i hayattan kopardı: Acılı yakınları sinir krizi geçirdi

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Başıboş köpek terörü gencecik bir kız çocuğunu hayattan kopardı. Yüksekova'da Akalın Mezarlığı karşısındaki bölgede saat 12.00 sıralarında, Eslem Teker isimli bir kız çocuğu karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI Köpeklerin boynundan ısırdığı talihsiz çocuk, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.