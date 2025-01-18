Başıboş köpek terörü küçük Eslem’i hayattan kopardı: Acılı yakınları sinir krizi geçirdi

Başıboş köpek terörü gencecik bir kız çocuğunu hayattan kopardı. Yüksekova'da Akalın Mezarlığı karşısındaki bölgede saat 12.00 sıralarında, Eslem Teker isimli bir kız çocuğu karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Başıboş köpek terörü gencecik bir kız çocuğunu hayattan kopardı. Yüksekova'da Akalın Mezarlığı karşısındaki bölgede saat 12.00 sıralarında, Eslem Teker isimli bir kız çocuğu karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Köpeklerin boynundan ısırdığı talihsiz çocuk, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ACI HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eslem Teker hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları hastaneye akın ederken ailesi sinir krizi geçirdi.
Hastanede bekleyen Eslem'in yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Vatandaşlar, bölgede başıboş köpeklerin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek önlem alınması gerektiğini vurguladı.