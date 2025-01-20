SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Gaziantep Nizip'te yangın faciası: 2 kardeş hayatını kaybetti!

Gaziantep'te yangın faciası yaşandı. Nizip ilçesi Belkız Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AJANSLAR AJANSLAR
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:13
Gaziantep Nizip’te yangın faciası: 2 kardeş hayatını kaybetti!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gaziantep'te evde çıkan yangında Müslüm Saçkesen (4) ve kardeşi Aras Saçkesen (2) yaşamını yitirdi.

    Nizip'te yangın faciası: 2 çocuk vefat etti!

    Nizip ilçesi Belkız Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında, Saçkesen ailesinin yaşadığı evde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti. (DHA)Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti. (DHA)

    İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını 1 saatte söndürdü. Ekipler evde girdikleri odada, Müslüm ile kardeşi Aras Saçkesen'in cesetleriyle karşılaştı. Çocukların cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti. (AA)Gaziantep'te iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş hayatını kaybetti. (AA)

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu belirtildi. Babalarının cezaevinde olduğu ifade edilen çocukların anneleri S.S.'nin ise yangın sırasında markete gittiği öne sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu resmi törenle karşıladı
    Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor
    CANLI | İkinci Trump dönemi resmen başlıyor! Yemin törenine geri sayım: İlk emri ne olacak?
    Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit eden İmamoğlu’na soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138’i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak
    DEM Parti’den ikinci İmralı başvurusu! Hazırım diyen Öcalan PKK’yı lağvedecek mi? Kısa açık ve net çağrı yapılması bekleniyor
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Barzani-YPG-CENTCOM görüşme trafiği ne anlama geliyor? PKK’nın akıl hocası Kurilla yine sahnede | KDP Türkiye’yi bilgilendirdi
    Ayşe Barım’a soruşturmada oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldı
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Umudun başkenti Gazze! Ateşkes sonrası evlere dönüş
    Fenerbahçe’den şampiyonluk hamlesi! Dev isim geliyor
    12 yıl sonra bir ilk: Türk bayrağı Halep Başkonsolosluğu’nda göndere çekildi
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes! Rehine takası yapıldı: Hamas’tan dünyaya mesaj
    Fenerbahçe’ye kötü haber! Mourinho Göztepe maçında yok
    Time’dan yemin törenine saatler kala Trump kapağı! Beyaz Saray’da Biden detayı