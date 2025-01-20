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Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran hakkında flaş gelişme!

Narin Güran'ın katili ya da katilleri kimler? sorusu cevabını ararken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Anne Yüksel Güran’ın tahliye talebi, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:10 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 18:37
Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran hakkında flaş gelişme!

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    Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Nevzat Bahtiyar için karar verildi!

    Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet alan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Narin Güran cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet alan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    MAHKEME "TUTUKLULUK HALLERİNE DEVAM" DEDİ
    Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    ANNE GÜRAN'IN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ
    Avukat Yılmaz Demiroğlu, yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, müvekkili Yüksel Güran'ın tahliyesini talep etti.

    Narin Güran ve Anne Yüksel Güran. (Fotğraf: Takvim.com.tr)Narin Güran ve Anne Yüksel Güran. (Fotğraf: Takvim.com.tr)

    FLAŞ GELİŞME: TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
    Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. Talebi değerlendiren Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran'a verilen tutukluluk halinin devamına dair kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, tahliye talebini reddetti.

    Mahkeme, sanık Yüksel Güran'ın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.

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