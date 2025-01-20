Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)
ANNE GÜRAN'IN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ
Avukat Yılmaz Demiroğlu, yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, müvekkili Yüksel Güran'ın tahliyesini talep etti.
Narin Güran ve Anne Yüksel Güran. (Fotğraf: Takvim.com.tr)
FLAŞ GELİŞME: TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. Talebi değerlendiren Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Yüksel Güran'a verilen tutukluluk halinin devamına dair kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, tahliye talebini reddetti.
Mahkeme, sanık Yüksel Güran'ın tutukluluğunun devamına oy birliğiyle hükmetti.