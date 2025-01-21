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Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti yanmış cesedi bulundu!

Yakınlarına kız arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden ayrılan Mehmet Karabıyık, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı bir ormanda kısmen yanmış halde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakıldığı belirlendi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 00:27 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 00:36
Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti yanmış cesedi bulundu!

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    Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına "Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı.

    Bursa'da kayıp gencin korkunç sonu: Ormanda yakılmış halde bulundu!

    Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda cesedi bulundu. (DHA)Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda cesedi bulundu. (DHA)

    AİLESİ ULAŞAMADI
    Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda cesedi bulundu. (DHA)Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda cesedi bulundu. (DHA)

    Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

    Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda cesedi bulundu. (DHA)Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda cesedi bulundu. (DHA)

    BIÇAKLANDIKTAN SONRA YAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi'nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu.

    Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda cesedi bulundu. (DHA)Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda cesedi bulundu. (DHA)

    Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Ö.Ö.'yü (18) gözaltına aldı.

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