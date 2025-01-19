SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Hacı Sabancı'ya 'tekrar paylaşım'dan 2.4 yıl istendi!

İş adamı Hacı Sabancı ve youtuber Abdurrahman Uzun, Ümit Özdağ'ın attığı tweet (paylaşım) yüzünden davalık oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025
Hacı Sabancı’ya ’tekrar paylaşım’dan 2.4 yıl istendi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İş adamı Hacı Sabancı ve youtuber Abdurrahman Uzun, Ümit Özdağ'ın attığı hakaret içerikli tweeti (paylaşım) 2 yıl sonra tekrar paylaşınca davalık oldu.

    Uzun, şikayetçi olunca savcılık, hakaret içeren paylaşımı yapan kadar, yeniden paylaşan kişinin de suçlu olduğunu belirterek Hacı Sabancı'nın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını vurguladı.

    Tarafların uzlaşamaması üzerine Sabancı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 7 Ağustos 2022'de X isimli sosyal medya platformunda Abdurrahman Uzun ile ilgili paylaşımı şöyleydi:

    "Abdurrahman, çok şanslı adamsın. Seni programdan önce tanımıyordum. Eğer bu soytarılıklarını bilseydim sana cevap vermez, muz verir, fındık, fıstık atardım..."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de 15 aydır süren soykırıma ateşkes freni! Dünyanın gözü o saatte: İlk 42 günlük aşamada ne olacak?
    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi
    Başkan Erdoğan’dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM’e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
    PKK/KCK’nın pazarlık çabalarına Başkan Erdoğan’dan rest: Ev hapsi yok!
    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı!
    Firari FETÖ’cüden KPSS sorularını çaldık itirafı
    İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var
    ÖZEL | Beşiktaş’ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!
    İSKİ’nin 5 yıllık gecikmesi krize yol açtı: Melen’e lağım karıştı
    Galatasaray’da transfer sona eriyor! Dev bomba patlamak üzere
    Başkan Erdoğan’dan Gazzeli yiğitlere selam: İsrail direnişi kıramadı | Özgür Özel’e ayar üstüne ayar: Bu işi bırak kartlarla oyna
    Serdar Topraktepe’den 1 puanla veda! Beşiktaş Samsunspor 0-0 | MAÇ SONUCU
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Tahran’da iki hakime suikast: Ali Razini ve Muhammed Mukise öldürüldü!