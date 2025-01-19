Hacı Sabancı’ya ’tekrar paylaşım’dan 2.4 yıl istendi!

İş adamı Hacı Sabancı ve youtuber Abdurrahman Uzun, Ümit Özdağ'ın attığı hakaret içerikli tweeti (paylaşım) 2 yıl sonra tekrar paylaşınca davalık oldu.

Uzun, şikayetçi olunca savcılık, hakaret içeren paylaşımı yapan kadar, yeniden paylaşan kişinin de suçlu olduğunu belirterek Hacı Sabancı'nın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını vurguladı.

Tarafların uzlaşamaması üzerine Sabancı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 7 Ağustos 2022'de X isimli sosyal medya platformunda Abdurrahman Uzun ile ilgili paylaşımı şöyleydi:

"Abdurrahman, çok şanslı adamsın. Seni programdan önce tanımıyordum. Eğer bu soytarılıklarını bilseydim sana cevap vermez, muz verir, fındık, fıstık atardım..."