SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Duşakabindeki inatçı lekeler kanatlanıp uçacak! Meğer ihtiyacımız olan şey…

Duşakabindeki su lekeleri ve geçmeyen kirler çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Şimdi bahsedeceğimiz basit ama etkili yöntemlerle duşakabinizi ilk günkü gibi parlatabilirsiniz. Kirler, lekeler ve sabun kalıntıları artık sizin için sadece geçmişte kalan birer hatıra olacak. İşte doğal çözüm yolları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025 , 20:42 Güncelleme Tarihi :18 Ocak 2025 , 20:43
Duşakabindeki inatçı lekeler kanatlanıp uçacak! Meğer ihtiyacımız olan şey…

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Duşakabindeki inatçı lekelerden kurtulmak düşündüğünüz kadar zor değil! Meğer ihtiyacımız olan şey doğanın gücünden faydalanmakmış! Hem de kimyasal ürünlere gerek duymadan bunu yapmak mümkün. İşte birkaç malzeme ile lekeleri ortadan kaldırmanın yolu...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sirke ve Karbonat Mucizesi

    Sirke, kötü kokuları ve kireç lekelerini doğal yolla çözebilir. Karbonat ise bu karışıma eklenerek temizleme işlemini güçlendirir. Lekelerin üzerine bu karışımı uygulayın, bir süre bekletin ve sonra durulayın. Sonuç tertemiz bir duşakabin!

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Limon Suyu ve Zeytinyağı

    Limonun asidik yapısı su lekeleriyle başa çıkmada harika bir doğal çözümdür. Zeytinyağı ise camları parlatmaya yardımcı olur. Birkaç damla zeytinyağı ve limon suyunu karıştırın, bir bezle kabinin üzerinde gezdirin. Ardından temiz bir suyla durulayın. Sonucuna çok şaşıracaksınız!

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Beyaz Sabun ile Temizlik

    Klasik ama etkili! Beyaz sabun özellikle duşakabindeki sabun köpüklerinden ve mineralleri birikmiş su lekelerinden kurtulmada oldukça etkili. Duşakabini ılık suyla sabunlayıp bir fırçayla ovduktan sonra bol su ile durulayın. İşte hespi bu kadar!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM’e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
    İşte bu yüzden boykot! Soykırım kabinesinin masasında Coca-Cola var
    Beşiktaş - Samsunspor | CANLI
    Başkan Erdoğan’dan Gazzeli yiğitlere selam: İsrail direnişi kıramadı | Özgür Özel’e ayar üstüne ayar: Bu işi bırak kartlarla oyna
    ÖZEL | Beşiktaş’ın yıldızına ilk yarı sonu ve oyundan çıkarken tepki!
    CHP’li Rıza Akpolat 38 sorusunun 24’üne cevap veremedi! Usulsüzlükler tek tek soruldu
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Tahran’da iki hakime suikast: Ali Razini ve Muhammed Mukise öldürüldü!
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’de açıkladı: Gazze’deki ateşkesten memnunuz
    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada
    İzmir’de skandal görüntüler! Öğretmenler okul içerisinde kadeh kaldırıp içki içti
    CANLI | Katar Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Gazze’de ateşkesin yürürlüğe gireceği saat belli oldu
    DEM Parti’nin İmralı heyeti ne dedi? İşte satır aralarına gizlenen gerçekler!
    Ahmet Özer dönemine ait bir rezillik daha ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı! Hasarı millet ödedi
    Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak?