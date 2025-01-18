Duşakabindeki inatçı lekeler kanatlanıp uçacak! Meğer ihtiyacımız olan şey…

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Duşakabindeki inatçı lekelerden kurtulmak düşündüğünüz kadar zor değil! Meğer ihtiyacımız olan şey doğanın gücünden faydalanmakmış! Hem de kimyasal ürünlere gerek duymadan bunu yapmak mümkün. İşte birkaç malzeme ile lekeleri ortadan kaldırmanın yolu...

(Takvim Foto Arşiv) Sirke ve Karbonat Mucizesi Sirke, kötü kokuları ve kireç lekelerini doğal yolla çözebilir. Karbonat ise bu karışıma eklenerek temizleme işlemini güçlendirir. Lekelerin üzerine bu karışımı uygulayın, bir süre bekletin ve sonra durulayın. Sonuç tertemiz bir duşakabin!