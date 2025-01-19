Esenyurt’ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 02.15 sıralarında İncirtepe Mahallesi 355. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama dükkanında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olay sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Esenyurt'ta silahlı kavga (DHA)
Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şüphelinin kaçarken rögara bir cisim attığının öğrenilmesi üzerine polis burada çalışma başlattı.
Esenyurt'ta silahlı kavga (DHA)
İncelemeler sonucu atılan cismin boş mermi kovanı olduğu tespit edildi.