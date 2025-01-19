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Esenyurt'ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde oto yıkama dükkanında çıkan silhalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

AA AA
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 09:22 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 09:33
Esenyurt’ta oto yıkamacıda silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

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    Olay, saat 02.15 sıralarında İncirtepe Mahallesi 355. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama dükkanında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra kavgaya dönüşen olay sırasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

    Esenyurt'ta silahlı kavga (DHA)Esenyurt'ta silahlı kavga (DHA)

    Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şüphelinin kaçarken rögara bir cisim attığının öğrenilmesi üzerine polis burada çalışma başlattı.

    Oto yıkamacıda çıkan tartışma kanlı bitti

    Esenyurt'ta silahlı kavga (DHA)Esenyurt'ta silahlı kavga (DHA)

    İncelemeler sonucu atılan cismin boş mermi kovanı olduğu tespit edildi.

    Esenyurt'ta silahlı kavga (DHA)Esenyurt'ta silahlı kavga (DHA)

    Olay yerindeki incelemelerin ardından silahla vurulan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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