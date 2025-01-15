PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

18 yaşındaki Medine Yılmaz’ın organları 5 hastaya umut oldu!

Trafik kazası sonrası hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Medine Yılmaz’ın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, 5 hastaya umut oldu. Yılmaz'ın ailesi, Medine'nin nakledilmek için hastaneden çıkarılan organları önlerinden geçerken dayanılmaz acıyı yaşadılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
18 yaşındaki Medine Yılmaz’ın organları 5 hastaya umut oldu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Rize'de 3 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Yılmaz ile babası Ali Faik Yılmaz'a (56) otomobil çarptı. Kazada üniversiteye hazırlanan Medine Yılmaz ile Ali Faik Yılmaz yaralandı. Baba Yılmaz kısa süre bir sonra taburcu edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Medine Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti. Rize Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Medine'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Yılmaz'ın organları, ameliyatla alındı. Medine Yılmaz'ın iki böbreğinden biri Sivas'a, karaciğeri, diğer böbreği ve korneaları Samsun'a gönderildi. Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarıldı. Yılmaz'ın ailesi organları gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.

    BAĞIŞLAMAK İSTİYORDU
    Medine Yılmaz'ın ablası Merve Yılmaz, "Kazadan 6 ay önce kardeşim televizyonda gördüğü bir haber sonrası organlarını bağışlamak istediğini söyledi. Bir aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde can bulması bizim için gurur verici bir şey. Kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığım düşünüyorum" diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Serenay Sarıkaya ifadeye verecek! Ayşe Barım’ın isteğine mahkemeden ret
    Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital ortak yayınında Takvim, Sabah ve A Haber’e konuştu! 2025 müjdesi 5 yıllık yol haritası: Farklı coğrafyalarda petrol arayacağız
    MGM HAVA DURUMU 15 OCAK | Fırtına ve sağanak kuvvetli geliyor! Ara tatilde İstanbul’a kar yağacak mı?
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu!
    EMEKLİYE 21 BİN TL | Promosyonlar yenilendi: Hangi banka rakamı nereye çekti?
    Başkan Erdoğan 36 yıl önce PKK’lı teröristlerce katledilen şehitlerin aileleriyle buluştu
    2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Evlenecekler dikkat! Nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Çocuk yardımındaki yaş sınırı var mı?
    Okan Buruk gururla sunar: Galatasaray son 2.5 sezonda Süper Lig’i domine etti
    ABD Temsilciler Meclisi sporda LGBT dayatmasına son verdi
    Los Angeles’taki yangınlar sonrası içme suyu uyarısı: Kimyasal maddeler karışabilir
    Blinken’a Gazze protestosu: Soykırım Bakanı sesleri yükseldi
    Rıza Akpolat devede kulak! İmamoğlu’nun Pışık çıkışının altındaki yağlı kaşık: Belge belge CHP’li İBB’nin milyarlık ihale vurgunu
    Şam’dan Ankara’ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... 14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye’yi ziyaret edeceğiz
    Devlet Bahçeli’nin 12 Ada çıkışı Yunan basınında büyük ses getirdi
    Narin’in annesi Yüksel Güran itiraf mı etti? Halı ve yastıktaki DNA tutanağı ortaya çıktı... Bir cinayet daha mı var?