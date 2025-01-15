18 yaşındaki Medine Yılmaz’ın organları 5 hastaya umut oldu!

Rize'de 3 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Yılmaz ile babası Ali Faik Yılmaz'a (56) otomobil çarptı. Kazada üniversiteye hazırlanan Medine Yılmaz ile Ali Faik Yılmaz yaralandı. Baba Yılmaz kısa süre bir sonra taburcu edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Medine Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşti. Rize Organ Nakli Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Medine'nin organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Yılmaz'ın organları, ameliyatla alındı. Medine Yılmaz'ın iki böbreğinden biri Sivas'a, karaciğeri, diğer böbreği ve korneaları Samsun'a gönderildi. Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarıldı. Yılmaz'ın ailesi organları gözyaşları içerisinde el sallayarak uğurladı.

BAĞIŞLAMAK İSTİYORDU

Medine Yılmaz'ın ablası Merve Yılmaz, "Kazadan 6 ay önce kardeşim televizyonda gördüğü bir haber sonrası organlarını bağışlamak istediğini söyledi. Bir aile olarak buna karar vermemiz çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde can bulması bizim için gurur verici bir şey. Kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığım düşünüyorum" diye konuştu.