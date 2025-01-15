MGM HAVA DURUMU 15 OCAK | Fırtına ve sağanak kuvvetli geliyor! Ara tatilde İstanbul’a kar yağacak mı?

Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bu durum deniz ulaşımında aksamalara yol açabilir. Meteoroloji uzmanları çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Hangi Bölgelerde Hava Nasıl Olacak?
Marmara: Sağanak yağışlarla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevresinde su baskını riski var.
Ege: Kıyı kesimlerinde yağışlar etkisini artırırken iç kesimlerde sıcaklıklar düşecek. İzmir ve Aydın çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Karadeniz: Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış görülecek. Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde sel ve heyelan riski var.
Doğu Anadolu: Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Erzurum ve Kars çevresinde sıcaklıklar sıfırın altına inecek.
Birkaç Gün Sürecek
Yağışlı hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumuyla ilgili detaylı bilgi almak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Meteoroloji Uzmanından Haftalık Hava Durumu Değerlendirmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, yağışların hafta boyunca etkili olacağı bölgeleri ve sıcaklık değişimlerini detaylı bir şekilde değerlendirdi.
Yağışlar Batı ve İç Bölgelerde Etkili Olacak
Çelik, bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de yağış beklendiğini açıkladı. Bu bölgelerde yağışların kıyılarda yağmur, rakımı 400-500 metre üzerinde olan alanlarda karla karışık yağmur, 1000 metre ve üzerindeki yerlerde ise kar şeklinde görüleceğini belirtti.
Özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Perşembe Günü Yağışlar Kuzey ve Doğuya Kayacak
Perşembe günü yağışların kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacağını ifade eden Çelik, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların süreceğini söyledi.
Rakımı yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Karne Günü Hava Nasıl Olacak?
Cuma günü öğrencilerin karne heyecanı yaşayacağı günde yalnızca Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Hafta Sonu: Orta ve Doğu Karadeniz'de Yağış
Çelik, hafta sonunda yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış geçişlerinin görüleceğini belirtti. Diğer bölgelerde yağış beklenmezken Marmara Bölgesi'nde sis ve pus oluşabileceği uyarısında bulundu.
İç ve doğu bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve dona karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.