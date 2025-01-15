MGM HAVA DURUMU 15 OCAK | Fırtına ve sağanak kuvvetli geliyor! Ara tatilde İstanbul’a kar yağacak mı?

Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bu durum deniz ulaşımında aksamalara yol açabilir. Meteoroloji uzmanları çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Hangi Bölgelerde Hava Nasıl Olacak? Marmara: Sağanak yağışlarla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul, Edirne ve Kırklareli çevresinde su baskını riski var.

Ege: Kıyı kesimlerinde yağışlar etkisini artırırken iç kesimlerde sıcaklıklar düşecek. İzmir ve Aydın çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.



Karadeniz: Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış görülecek. Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde sel ve heyelan riski var.

Doğu Anadolu: Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Erzurum ve Kars çevresinde sıcaklıklar sıfırın altına inecek.