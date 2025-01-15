PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Büyükçekmece'deki lisede dehşet! Kadın müdür yardımcısını boğazından yaraladı

İstanbul Büyükçekmece'de bir lisede psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan 16 yaşındaki erkek öğrenci tutuklanırken yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 18:28 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 18:36
Büyükçekmece’deki lisede dehşet! Kadın müdür yardımcısını boğazından yaraladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir erkek öğrenci, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Çocuk olaydan sonra gözaltına alınırken kanlar içerisinde kalan öğretmen şikayetçi oldu.

    Lisede dehşet kamerada! Boğazından bıçakladı!


    Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi.

    YARALANAN ÖĞRETMENE 5 DİKİŞ ATILDI

    Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü. Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı.

    ÇOCUK TUTUKLANDI

    Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan B.Y.E, adliyeye sevk edildi. 16 yaşında olduğu öğrenilen B.Y.E isimli erkek öğrenci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    "DEVAMSIZLIKLARININ SİLİNMESİNİ İSTEDİ"

    Polisin yaptığı araştırmada B.Y.E.'nin müdür yardımcısı Ş.Ç.'den ile devamsızlıklarının silinmesini istediği ve müdür yardımcısının bunu yapmaması üzerine olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    OKULA ASKERİ KAMUFLAJ PANTOLON İLE GELDİ

    Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen çocuğun emniyetteki işlemleri devam ederken kadın müdür yardımcısının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Şeybani’yi kabul etti! Hariciye - Savunma - İstihbarat... YPG ya silah bırakır ya da silahlarıyla gömülür | Hangi konular masada?
    Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti: Doğu Akdeniz masada!
    PYD elebaşı İlham Ahmed İngiltere’de yalvardı! Federal yapı olmazsa Suriye’de iç savaş çıkarırız tehdidi | Şam bu işe ne diyor?
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel’e kırmızı kart göndermesi
    CANLI | Katar’da Gazze masası! Ateşkes olacak mı? Hamas’tan olumlu cevap
    İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu! Olağanüstü kurultay kararı
    Adana’da seri cinayet! Karısını, kayınbiraderini, kayınvalidesini, kayınpederini ve baldızını öldürdü!
    Başkan Erdoğan’dan YPG ve Kandil’e son uyarı! Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı diyerek duyurdu: Silah bırakmazlarsa gömülürler
    140Journos’un paneli patladı: Hem yalan hem yasa dışı bahis reklamı!
    Washington’da YPG/PKK acısı: ABD derin devleti faturayı Biden’a kesti! FETÖ firarisi ile yola çıkanın sonu
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Biden’ın Haseke’deki ’son’ ayak oyunları! Ortaklığımız sürecek deyip YPG’ye havadan askeri sevkiyat yaptılar
    EMEKLİYE 13. MAAŞ FORMÜLÜ: SSK Bağ-Kur bayram ikramiyelerine ek zam gelir mi? Noktası virgülüne yeni hesap
    İmralı’dan gelecek çağrı öncesi Kandil Öcalan’ı sümen altı etti! PKK elebaşı Helin Ümit’ten Silah bırakmayız, Suriye’de direniriz mesajı
    Talisca transferinde son durum belli oldu! Yattı mı?