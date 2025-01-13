Eyyamı Biyd orucu iftar ve sahur vakti 2025! 13 Ocak Pazartesi iftar vakti saat kaçta?

Eyyâm-ı Biyd, hicri takvime göre ayın en parlak günlerinde, yani Recep ayının 13, 14 ve 15. gecelerinde yapılan oruçtur. Bu yıl 13,14 ve 15 Ocak tarihlerinde tutulacak olan bu oruç milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir heyecan içinde gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)

EYYAM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, FAZİLETİ NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]).

Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449];

Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707]).