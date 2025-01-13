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Eyyamı Biyd orucu iftar ve sahur vakti 2025! 13 Ocak Pazartesi iftar vakti saat kaçta?

Eyyâm-ı Biyd orucu, Recep ayının 13., 14. ve 15. günlerinde tutulacak. Eyyâm-ı Biyd, halk arasında "Aydınlık Günler Orucu" olarak da bilinmektedir. Bu yıl 13 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan Eyyâm-ı Biyd orucunun iftar vakti ise oldukça merak ediliyor.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 07:25 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 07:25
Eyyamı Biyd orucu iftar ve sahur vakti 2025! 13 Ocak Pazartesi iftar vakti saat kaçta?

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    Eyyâm-ı Biyd, hicri takvime göre ayın en parlak günlerinde, yani Recep ayının 13, 14 ve 15. gecelerinde yapılan oruçtur. Bu yıl 13,14 ve 15 Ocak tarihlerinde tutulacak olan bu oruç milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir heyecan içinde gerçekleştirilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    13 OCAK PAZARTESİ İFTAR VAKTİ (AKŞAM EZANI) SAAT KAÇTA?

    13 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da iftar ve akşam ezanı saat 18.05'te okunacak.

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    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EYYAM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMAN TUTULUR, FAZİLETİ NEDİR?

    Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]).

    Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449];

    Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707]).

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    RECEP AYININ 15. GECESİ FAZİLETİ

    Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

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