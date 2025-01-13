2024 en sıcak yıl oldu: Türkiye geneli ve 3 büyük ilde yağış azaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü , 220 istasyondan alınan sıcaklık verilerini uzun yıllar ortalama verileri ile karşılaştırılarak 2024 Yılı Sıcaklık Değerlendirme raporunu tamamladı. Verilere göre Türkiye'nin 2024 yılı ortalama sıcaklığı, 15,6 derece olarak gerçekleşti. Bu değer, 1991–2020 normalinin ortalaması olan 13,9 derecenin, 1,7 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Türkiye ortalama sıcaklığı, 1971-2024 periyoduna bakıldığında, 15,6 derece ile en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Bu değer, bir önceki rekor olan 2010 yılına ait 15,5 derece değerini 0,1 derece üzerinde gerçekleşti.

YILIN 37 GÜNÜ NORMALİN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR GERÇEKLEŞTİ 2007 yılından günümüze kadar bakıldığında ise Türkiye'de 2011 yılı hariç, normalin üzerinde ortalama sıcaklık değerleri gerçekleşiyor. 2024 yılında ortalama sıcaklıklar 1 gün normallerin altında olmak üzere 328 günü normaller civarında, 37 günü ise normallerin üstünde gerçekleşti.

İstanbul'da sıcak hava (AA)

4 AY ORTALAMA SICAKLIKTA REKORLAR GÖRÜLDÜ



2024 yılının ocak, nisan, haziran ve temmuz aylarında ortalama sıcaklık rekorları kırıldı. Mevsimsel olarak bakıldığında ise kış ve yaz mevsimleri yine rekor ile tamamlandı. 2024 yılının geneline bakıldığında ise 10 ayda ortalama sıcaklık değerleri normalin üzerinde iken sadece mayıs ve kasım aylarında ortalama sıcaklık değerleri normalin altında gözlemlendi.

YAĞIŞTA DA YÜZDE 6,3'LÜK AZALMA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2024 Türkiye Alansal Yıllık Yağış Değerlendirme Raporu'na göre de 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlarda normaline göre yüzde 6,3 oranında azalma gerçekleşti. Bölgesel olarak bakıldığında Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağışlarda normaline göre azalma gerçekleşti.